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    500 масок раздали пассажирам на столичном ж/д вокзале транспортные полицейские

    5 Августа 2020, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 августа по инициативе исполняющего обязанности начальника департамента полиции на транспорте МВД РК полковника полиции Сарыкула Жоланова на железнодорожном вокзале города Нур-Султана проведена акция по раздаче защитных масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Данная акция организована в целях соблюдения населением карантинных мер, в том числе масочного режима, который с недавних пор стал обязательным требованием не только в помещениях, но и на улице.

    Стоит отметить, что основной обязанностью департамента полиции на транспорте является обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на объектах авиа- и железнодорожного транспорта.

    «В связи с нынешней ситуацией во всех регионах страны проводятся карантинные мероприятия. В этой связи очень важно соблюдение санитарно-гигиенических норм. Особенно на объектах авиа- и железнодорожного транспорта, где сосредоточено много людей», - говорит Сарыкул Жоланов.

    По его словам, сотрудники органов внутренних дел не только выполняют свои основные задачи, но и проявляют заботу о здоровье граждан, подтверждением чему являются такие акции.

    На станции Нур-Султан-1 полковник полиции встретился с личным составом и обозначил приоритетные направления служебной деятельности, после чего транспортные полицейские приступили к раздаче защитных масок и памяток пассажирам поездов сообщением Нур-Султан – Сарыагаш и Алматы - Костанай.

    В свою очередь эта акция стала приятной неожиданностью для жителей и гостей столицы. Были и те, кто благодарил полицейских за заботу.

    «Спасибо нашим полицейским, которые бесплатно раздают маски, несмотря на сложность своей работы, уделяют особое внимание здоровью граждан. Это большая помощь в настоящее время. Желаем успехов в вашей нелегкой работе», - выразила слова благодарности одна из пассажирок.

    К слову, большинство граждан очень ответственно относятся к ношению защитных масок.

    За время акции транспортные полицейские вручили пассажирам 500 защитных масок. Стражи порядка планируют и впредь продолжать работу в этом направлении.

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    Астана Благотворительность Социальная поддержка Безопасность МВД РК
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