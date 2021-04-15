500 казахстанских ученых за счет государства будут проходить стажировку за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Начиная с этого года, по поручению Главы государства 500 казахстанских ученых за счет государства будут проходить стажировку за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как известно, в целях трансферта передовых научных технологий Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил обеспечить ежегодную стажировку 500 ученых в ведущих исследовательских центрах мира.

Открывая заседание, Госсекретарь отметил, что сегодня возрастает важность краткосрочного обучения или стажировок, позволяющих специалистам обновить свои профессиональные знания. Об этом свидетельствует большой конкурс среди кандидатов по программе «Болашак». В этой связи в рамках международной программы утверждена специальная категория стажировок для ученых.

В ходе заседания Комиссия утвердила стажировки по следующим категориям: ученые, работники в сфере здравоохранения, педагогические работники, государственные служащие, инженерно-технические работники.

По сообщению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, при формировании списка категорий стажировок проведен анализ реальной потребности рынка на основании поступивших заявок от государственных органов и заинтересованных организаций. С учетом новых вызовов в условиях продолжающейся пандемии приоритетными являются стажировки научных, медицинских и инженерно-технических работников.

По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности механизмов реализации международной стипендии «Болашак».



