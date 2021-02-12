500 казахстанских ученых пройдут стажировку за рубежом – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поделился планами поддержки ученых и научной отрасли в целом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжится работа по поддержке культуры и науки, а также по развитию интеллектуального потенциала страны. В целях трансферта передовых научных технологий ежегодно 500 казахстанских ученых будут проходить стажировку в ведущих научных центрах мира», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании фракции Nur Otan под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

По его словам, к 2025 году будут построены и отремонтированы 1,5 тысяч объектов культуры.

«Ежегодно будет осуществляться строительство и модернизация 300 объектов. На базе 20 наиболее конкурентоспособных вузов страны будут созданы центры академического превосходства. К 2024 году будут запущены 5 центров, к 2025 году - еще 15», - перечислил Премьер.



