Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    500 казахстанских ученых пройдут стажировку за рубежом – Аскар Мамин

    12 Февраля 2021, 12:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поделился планами поддержки ученых и научной отрасли в целом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжится работа по поддержке культуры и науки, а также по развитию интеллектуального потенциала страны. В целях трансферта передовых научных технологий ежегодно 500 казахстанских ученых будут проходить стажировку в ведущих научных центрах мира», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании фракции Nur Otan под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

    По его словам, к 2025 году будут построены и отремонтированы 1,5 тысяч объектов культуры.

    «Ежегодно будет осуществляться строительство и модернизация 300 объектов. На базе 20 наиболее конкурентоспособных вузов страны будут созданы центры академического превосходства. К 2024 году будут запущены 5 центров, к 2025 году - еще 15», - перечислил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Образование Наука
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали