500 чужих ЭЦП обнаружено у чиновника в сфере сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал о преступлениях, совершаемых в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 5 лет в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Анализ показывает, что для хищения субсидий из года в год используются одни и те же схемы. Но их причины и условия не выяснялись. Антикор подробно изучил каждое преступление, каждый факт нарушения. Вскрыты основные рисковые зоны и коррупционные схемы», - заверил Марат Ахметжанов на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

По его словам, самое затратное направление – это инвестсубсидии, где возмещалось до 80% процентов расходов на строительство, приобретение оборудования и техники. К примеру, только на обводнение пастбищ за 5 лет выплачено более 21 млрд тенге.

«И эту помощь крестьянам мошенники и коррупционеры превратили в способ криминального обогащения. Суть схемы в том, что должностные лица областных сельхозуправлений через свои подставные ИП покупают дешевые и некачественные солнечные панели для питания водонасосов. В других случаях, вообще их не устанавливают и получают деньги по фиктивным актам. Та же самая картина по колодцам – составляются акты на непробуренные метры. При этом заявки в базе на получение субсидий подаются от имени фермеров с помощью их цифровых подписей. При обыске у одного из фигурантов обнаружено почти 500 чужих ЭЦП», - заключил спикер.