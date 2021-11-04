Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    500 чужих ЭЦП обнаружено у чиновника в сфере сельского хозяйства

    4 Ноября 2021, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал о преступлениях, совершаемых в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние 5 лет в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Анализ показывает, что для хищения субсидий из года в год используются одни и те же схемы. Но их причины и условия не выяснялись. Антикор подробно изучил каждое преступление, каждый факт нарушения. Вскрыты основные рисковые зоны и коррупционные схемы», - заверил Марат Ахметжанов на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

    По его словам, самое затратное направление – это инвестсубсидии, где возмещалось до 80% процентов расходов на строительство, приобретение оборудования и техники. К примеру, только на обводнение пастбищ за 5 лет выплачено более 21 млрд тенге.

    «И эту помощь крестьянам мошенники и коррупционеры превратили в способ криминального обогащения. Суть схемы в том, что должностные лица областных сельхозуправлений через свои подставные ИП покупают дешевые и некачественные солнечные панели для питания водонасосов. В других случаях, вообще их не устанавливают и получают деньги по фиктивным актам. Та же самая картина по колодцам – составляются акты на непробуренные метры. При этом заявки в базе на получение субсидий подаются от имени фермеров с помощью их цифровых подписей. При обыске у одного из фигурантов обнаружено почти 500 чужих ЭЦП», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Коррупция Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка