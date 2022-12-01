Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    50 военнослужащих покончили жизнь самоубийством за два года - сенатор

    1 Декабря 2022, 14:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Усилить работу по сохранению жизни и здоровья военнослужащих призвала депутат Сената Дана Нуржигит. С соответствующим депутатским запросом она обратилась к Премьер-Министру РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам депутата, за последние два года скончались 237 военнослужащих, из них 89 умерли от болезней, 62 – в результате ДТП, а 50 – покончили жизнь самоубийством.

    Сенатор заявила, что для улучшения ситуации важно проводить наблюдение за психологическим состоянием не только призывников, но и подростков.

    «Мы считаем, что здоровье, психика, психология мальчиков в возрасте 13-14 лет должны находиться под постоянным наблюдением. Желательно, чтобы перед призывной комиссией был собран весь психофизический портрет ребенка, вся информация была собрана в специальной электронной книжке. В настоящее время из-за отсутствия упомянутого выше специального документа в армию приходят нездоровые юноши, чтобы заполнить обязательную квоту», - сказала Дана Нуржигит, озвучивая свой запрос на пленарном заседании Сената.

    Сенатор отметила важность поднятия статуса военнослужащих в обществе и об улучшении их благосостояния. По ее словам, накопилось много вопросов, которые требуют своего решения.

    «Заработная плата солдата первого года службы по контракту в рядах Вооруженных сил составляет 69-78 тысяч тенге. Когда повысилась заработная плата врачей Казахстана, военные врачи страны оказались вне этого повышения, и сегодня их заработная плата составляет 200 тысяч тенге. С 2021 года в рамках программы «Отбасы банк» увеличен первоначальный взнос с 5 % до 20 %. Ну а как молодой военный специалист, у которого военная зарплата не превышает 100 тысяч, будет платить первые 20 %? После этого, что можно сказать о статусе военного в обществе?» - возмутилась депутат.

    Дана Нуржигит озвучила ряд предложений, направленных на усиление межведомственного взаимодействия в вопросах сохранения и контроля за состоянием здоровья допризывников и призывников, создание электронного регистра их здоровья и по повышению благосостояния военнослужащих.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Молодежь Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ситуация в сфере ТЭЦ достигла критического уровня – сенаторы
    Почти на 7% сократилось число безработной молодежи в Казахстане
    Психологическую реабилитацию проходят работавшие на пожаре в ЖК «Қаһарман» спасатели
    Мажилисмен Ерлан Смайлов предложил изучить доходы казахстанцев
    Популярное
    1 Новый аким назначен в СКО
    2 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
    3 Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области
    4 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
    5 Все виновные лица будут привлечены к ответственности – Алихан Смаилов об аварии на Экибастузской ТЭЦ
    Новости партнеров