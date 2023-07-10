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    50 водителей автобусов уволили за присвоение наличной оплаты в Шымкенте

    10 Июля 2023, 21:40

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 50 водителей автобусов были уволены за то, что систематически не выдавали чеки при оплате наличными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

    Системе «Төлем», внедренной в общественном транспорте Шымкента более 3 лет, однако по сей день существуют проблемы с оплатой наличными. Чеки не выдают.

    Руководители транспортных компаний уверены, если бы пассажиры при оплате проезда наличными требовали чек, то проблема решилась бы сама собой.

    Жители Шымкента, в основном, оплачивают проезд картой «Толем» или другими способами электронного платежа, а гости мегаполиса рассчитываются наличными.

    Удобства безналичного расчета при оплате проезда оценили большинство пассажиров.

    На внедрение платежной системы из бюджета не было потрачено ни тиына. Это инвестиционный проект предпринимателей. От услуг кондукторов в Шымкенте отказались в марте.

    Стоимость тарифа на общественном транспорте установлена в размере 70-ти тенге при оплате безналичным способом, 100 тенге — наличными. При этом бумажный билет установленного образца, необходимо сохранять до конца поездки.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Транспорт Шымкент Общество
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