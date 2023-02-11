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    50 тонн гуманитарной помощи доставил Казахстан в Алеппо

    11 Февраля 2023, 15:49

    АЛЕППО. КАЗИНФОРМ – Казахстан при поддержке Исламской организации продовольственной безопасности (IOFS) доставил 50 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организацию.

    В частности, Казахстан отправил из государственного резерва консервы, теплую одежду, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности. Гуманитарная помощь будет доставлена в город Алеппо четырьмя рейсами Национальной гвардии Казахстана.

    Генеральный директор IOFS Ерлан Байдаулет по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лично вылетел в Сирию, чтобы проконтролировать доставку груза.

    В церемонии передачи приняли участие заместитель губернатора Алеппо Абдель Кадер Даваалиби, директор аэропорта Алеппо Мохаммед аль-Масри, представители Сирийского Красного Полумесяца Самир Шубуки, Ахмад Самун, Анас Самаа, а также Посол Казахстана в Ливане Расул Жумалы. соответствующую помощь сирийской стороне в аэропорту Алеппо.

    Выступая от имени принимающей стороны, заместитель губернатора Алеппо Абдель Кадер Даваалиби выразил глубокую признательность народу Казахстана. По его словам, казахский народ, который помог в трудную минуту и протянувший руку помощи, никогда не будет забыт.

    «Хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям всех жертв землетрясения в Сирии, Турции и других стран. Наша команда надеется на скорейшее разрешение ситуации и выражает сердечную благодарность отважным спасателям за их нелегкий труд», — сказал генеральный директор IOFS Ерлан Байдаулет.

    Ранее сообщалось, что Казахстан направил 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии. Поручение Правительству об оказании гумпомощи Сирии дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Число погибших в результате землетрясения в Сирии достигло 3384 человек. Количество получивших ранения - 5245.

    Фото: iofs.org.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Происшествия Сирия Землетрясение Землетрясение в Турции
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