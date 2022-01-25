50 студентов из ВКО учатся на спасателей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 50 студентов из Восточного Казахстана сегодня являются курсантами Академии Гражданской защиты имени М. Габдуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служду ДЧС ВКО.

Именно здесь ребята осваивают азы профессии спасателей и пожарных. Преимущество окончания Академии - гарантированное трудоустройство, социальные гарантии, достойная стипендия и звание лейтенанта гражданской защиты.

«Проходной балл, который нужен при поступлении, составляет 50 баллов. Обязательно хорошее здоровье, прохождение психофизиологических и физических показателей, собеседования», - отметили в ДЧС ВКО.

Помимо этого 8 курсантов из Восточно-Казахстанской области обучаются в ВУЗах МЧС России и Беларуси.

«Студенты в обществе занимают особое положение. Это наша будущая смена и во многом именно от них зависит развитие страны. Знание истории народа, уважение к государству, постоянное саморазвитие, честность и работоспособность - вот то, что характеризует наше поколение учащихся», - прокомментировали в ДЧС ВКО.



