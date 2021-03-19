50 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17.03.2021 г. зафиксировано 50 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 189 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50003, летальных случаев - 659, выздоровевших - 45803.