50 сел могут упразднить в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 50 населенных пунктов подлежат упразднению в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Они не соответствуют статусу села, потому что проживают в них меньше 50 человек, объясняют чиновники. Одно из таких сел – Кожевниково в районе Байтерек. Раньше в этом поселке, по рассказам старожилов, насчитывалось около 150 дворов. Но со временем поселок опустел. Жители разъехались, кто-то разобрал свои дома, но многие их попросту бросили… Единственные жители села – семья Агафоновых.

Виктору Агафонову 68 лет. Он коренной житель, родился и вырос в этом селе. Работал в совхозе трактористом. Здесь же создал семью, вырастил детей. Сыновья сейчас работают у местных фермеров. Супруга умерла два года назад.

«Поселок большой был. И клуб, и школа была. Школу закрыли, молодежь начала разъезжаться. Когда совхоз развалился, пожилые многие в Жданов переехали. Я родился здесь. Отец, ветеран войны, говорил: я здесь родился, я здесь помру. И я также. Уехать можно, но куда? Денег-то нет. Этот дом кто у меня купит? Зимой тяжелее всего: нужно запасаться дровами, да и дороги не чистят», - сказал В. Агафонов.

Единственная связь с окружающим миром – стационарный телефон. Кроме электричества, других благ цивилизации в селе нет. И если ситуация в течение трех лет не изменится, то село будет упразднено.

Такая же судьба, возможно, ожидает еще 49 населенных пунктов с населением меньше 50 человек, считающихся неперспективными.

«По истечении трех лет местные исполнительные органы района должны принять решение: или упразднить несоответствующие села, или принять решение по расширению, изменению административной подчиненности, по укрупнению, или должны в населенных пунктах, где проживают менее 50 человек, принять меры по росту населения», - проинформировала Райса Еркегалиева, руководитель отдела управления стратегии и экономического развития ЗКО.

По информации ведомства, сельчане покидают родные края из-за низких доходов или отсутствия стабильной работы – выбирают более благоприятные условия, с доступом к услугам и инфраструктуре.

В области из 416 населенных пунктов 223 являются перспективными, куда входят 78 опорных, 10 спутниковых и 35 стратегически важных приграничных населенных пунктов.





Фото: 24.kz



