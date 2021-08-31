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      Строительство

    50 многоэтажных жилых домов построят в Таразе до конца года

    31 Августа 2021, 06:32

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе ко Дню Конституции вручали новоселам ключи от новых квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, в новом 15-м микрорайоне областного центра введены в эксплуатацию четыре многоэтажных жилых дома на 180 квартир.

    В мероприятии принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, который вручал ключи от квартир.

    Поздравляя с Днем Конституции, глава региона рассказал о проводимой в области работе по вопросам жилья.

    «Сегодня мы все являемся свидетелями радостного момента в честь крепкого фундамента нашей государственности, каковым является Конституция Республики Казахстан. Все эти позитивные вещи являются ярким примером масштабных мероприятий по решению назревших социальных вопросов», - сказал глава региона Бердибек Сапарбаев.

    Он отметил, что одна из главных целей – обеспечение населения жильем.

    «С этой целью в нынешнем году в рамках различных государственных программ в Жамбылской области ведется строительство 50 многоэтажных жилых домов. Это около 3 тысяч квартир, то есть около 3 тысяч жамбылских семей получат новое жилье».

    Ввод в эксплуатацию 50 многоэтажных жилых домов планируется строителями до конца 2021 года, подчеркнул аким Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Строительство Жилье
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