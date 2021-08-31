50 многоэтажных жилых домов построят в Таразе до конца года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе ко Дню Конституции вручали новоселам ключи от новых квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, в новом 15-м микрорайоне областного центра введены в эксплуатацию четыре многоэтажных жилых дома на 180 квартир.

В мероприятии принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, который вручал ключи от квартир.

Поздравляя с Днем Конституции, глава региона рассказал о проводимой в области работе по вопросам жилья.

«Сегодня мы все являемся свидетелями радостного момента в честь крепкого фундамента нашей государственности, каковым является Конституция Республики Казахстан. Все эти позитивные вещи являются ярким примером масштабных мероприятий по решению назревших социальных вопросов», - сказал глава региона Бердибек Сапарбаев.

Он отметил, что одна из главных целей – обеспечение населения жильем.

«С этой целью в нынешнем году в рамках различных государственных программ в Жамбылской области ведется строительство 50 многоэтажных жилых домов. Это около 3 тысяч квартир, то есть около 3 тысяч жамбылских семей получат новое жилье».

Ввод в эксплуатацию 50 многоэтажных жилых домов планируется строителями до конца 2021 года, подчеркнул аким Жамбылской области.