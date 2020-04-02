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    50 млрд тенге дополнительно выделят на рабочие места по программе «Енбек»

    2 Апреля 2020, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о дополнительном выделение средств по программе занятости «Енбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере занятости населения реализуется программа занятости «Енбек». По данной программе будут дополнительно выделены 50 млрд тенге и созданы 136 тысяч рабочих мест. В целом, по программе «Енбек» имеются все возможности для привлечения 600 тысяч человек в рамках мер обеспечения занятости», - сказал Биржан Нурымбетов на заседании Правительства РК.

    Он напомнил, что по поручению Президента, гражданам, потерявшим доход в связи с введением режима ЧП из Госфонда социального страхования определены выплаты в размере 42,5 тысяч тенге.

    «Данные выплаты могут получить наемные работники, принудительно отправленные в отпуска без сохранения заработной платы, неформально работающие, самозанятые», - отметил министр.

    «В этой связи, если количество претендующих на социальную выплату достигнет 3 млн, то общая сумма ежемесячной выплаты из Госфонда социального страхования составит 127,5 млрд тенге», - добавил Б. Нурымбетов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Занятость Общество
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