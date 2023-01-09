50 млн тенге вымогал бизнесмен у чиновника из Туркестанской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте сотрудники УБОП задержали бизнесмена, вымогавшего крупную сумму денег у чиновника из Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ДП города Шымкента обратился руководитель одного из государственных учреждений. Мужчина сообщил, что частный предприниматель под угрозой распространить информацию, порочащую его деловую репутацию, требует 50 млн тенге. Заявление оперативники зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК «Вымогательство».

Сотрудники УБОП провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался житель мегаполиса, который ранее участвовал в конкурсе по госзакупу. Однако, проиграл и в этом обвинил потерпевшего. Полицейские задержали его с поличным во время передачи 45 млн тенге, из которых 40 млн тенге были муляжами.

Подозреваемый находится под стражей. В отношении него проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.





Фото: polisia.kz











