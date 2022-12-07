Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    50 млн тенге направят на систему канализации новых домов погорельцев в Аулиеколе

    7 Декабря 2022, 18:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на внеочередной сессии областного маслихата перераспределен бюджет Костанайской области на 2022-2024 годы. Согласно корректировок, средства будут выделены и на начало строительства системы канализации новых домов погорельцев в Аулиеколе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила на сессии облмаслихата руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина, перераспределение средств производится в связи со сложившейся экономией по результатам государственных закупок.

    «Предлагаем 4 млрд 795 млн 900 тыс. тенге направить на следящие расходы: управлению образования - 4 млрд 361 млн 700 тыс. тенге. Из них 3 млрд 835,4 млн тенге на выплату заработной платы учителям в связи со снижением учебной нагрузки педагогов и увеличением заработной платы. 526 млн 320 тысяч тенге - на оплату коммунальных услуг организаций образования, - сообщила Гульбарам Мусагазина. — Управлению строительства - 230 млн тенге, в том числе 180 млн тенге - на продолжение строительства школы в микрорайоне «Кунай» в Костанае, 50 млн тенге - на начало строительства системы канализации жилым домам в селе Аулиеколь».

    Также предусмотрены средства в размере 57 млн тенге управлению энергетики и ЖКХ, которые будут направлены на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды.

    Депутаты областного маслихата корректировки в бюджет поддержали единогласно.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ЖКХ Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Акцию в защиту сайгаков проводят в Костанайской области
    Приговор вынесли мужчине за присвоение госсубсидий в Костанае
    Рынок разработчиков информсистем в РК сконцентрирован в руках пяти квазигоскомпаний
    Ряд костанайских школ получит имена исторических деятелей
    Популярное
    1 Избран новый председатель Верховного суда РК
    2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
    3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
    4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
    5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
    Новости партнеров