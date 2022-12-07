50 млн тенге направят на систему канализации новых домов погорельцев в Аулиеколе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на внеочередной сессии областного маслихата перераспределен бюджет Костанайской области на 2022-2024 годы. Согласно корректировок, средства будут выделены и на начало строительства системы канализации новых домов погорельцев в Аулиеколе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на сессии облмаслихата руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина, перераспределение средств производится в связи со сложившейся экономией по результатам государственных закупок.

«Предлагаем 4 млрд 795 млн 900 тыс. тенге направить на следящие расходы: управлению образования - 4 млрд 361 млн 700 тыс. тенге. Из них 3 млрд 835,4 млн тенге на выплату заработной платы учителям в связи со снижением учебной нагрузки педагогов и увеличением заработной платы. 526 млн 320 тысяч тенге - на оплату коммунальных услуг организаций образования, - сообщила Гульбарам Мусагазина. — Управлению строительства - 230 млн тенге, в том числе 180 млн тенге - на продолжение строительства школы в микрорайоне «Кунай» в Костанае, 50 млн тенге - на начало строительства системы канализации жилым домам в селе Аулиеколь».

Также предусмотрены средства в размере 57 млн тенге управлению энергетики и ЖКХ, которые будут направлены на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды.

Депутаты областного маслихата корректировки в бюджет поддержали единогласно.



