50 млн человек в мире принуждают к труду или браку

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет число «современных рабов» выросло на четверть. Сегодня, по подсчетам ООН, 28 млн человек трудятся подневольно, а еще 22 миллиона вступили в брак вопреки своему желанию. Совместный доклад о ситуации опубликовали Международная организация труда (МОТ), Международная организация по миграции (МОМ) и международная правозащитная группа Walk Free «Будь свободен». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Комментируя выводы авторов исследования, генеральный директор МОТ Гай Райдер сказал: «Шокирует то, что ситуация не улучшается. Оправдания такому нарушению фундаментальных прав человека просто нет». По сравнению с оценками, сделанными в 2016 году, в 2021 году в современном рабстве оказались на 10 млн человек больше, причем тяжелее всего пришлось женщинам и детям.

Рабовладельцы XXI века

В 86 процентах случаев принудительный труд используют в частном секторе, и 23 процента из них – это «принудительная коммерческая сексуальная эксплуатация».

На долю принудительного труда, навязанного государством, приходится 14 процентов, при этом в каждом восьмом случае к работе принуждают детей.

Факты насильственной эксплуатации зарегистрированы практически во всех странах мира. Жертвами могут стать представители любых народов. Причем более половины всех случав подневольного труда и четверть всех принудительных браков приходятся на страны с уровнем дохода выше среднего. В три раза чаще, чем другие взрослые работники, «невольниками» становятся мигранты.

При должной организации и соблюдении законов трудовая миграция, отмечают в ООН, – явление положительное. Люди находят работу в другой стране, а экономика принимающего государства получает необходимую рабочую силу. Но незаконная или плохо управляемая миграция, а также нарушение правил и этики найма делают мигрантов особенно уязвимыми перед современными «рабовладельцами».

Тяжелые социально-экономические условия жизни в разных странах заставляют детей искать работу, но иногда работа превращается в рабство.

«В докладе подчеркивается насущная необходимость сделать всю миграцию безопасной, упорядоченной и регулярной», – отметил генеральный директор МОМ Антониу Виторино.

По его мнению, «снижение уязвимости мигрантов к принудительному труду и торговле людьми зависит прежде всего от национальной политики и правовых рамок, которые уважают, защищают и реализуют права человека и основные свободы всех (…) на всех этапах миграционного процесса, независимо от их миграционного статуса».

Эту мысль поддержал и глава Международной организации труда. Райдер уверен, что добиться успеха можно только сообща: «Профсоюзы, организации работодателей, гражданское общество и простые люди должны сыграть решающую роль».

Принудительный брак – тоже рабство

В прошлом году в принудительном браке жили 22 млн человек, что на 6,6 миллиона больше, чем пять лет назад. Но фактически число таких принудительных браков, особенно с участием детей в возрасте до 16 лет, вероятно, намного выше. Браки с несовершеннолетними считаются принудительными хотя бы потому, что ребенок не может юридически согласиться на вступление в брак.

Зачастую такие браки связаны со специфическими патриархальными взглядами и традициями. В докладе указывается, что более 85 процентов заключивших брак по принуждению, поступили так под давлением со стороны родственников. Отмечается, что 65 процентов таких браков приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. Широкое распространение имеет эта практика и в арабских государствах: практически пятеро из каждых 1000 человек в регионе вступают в брак по принуждению.

Как противостоять злу

В докладе описаны меры, благодаря которым современное рабство можно искоренить. Это и совершенствование законодательной базы, и развитие механизмов правоприменения, включая проведение регулярных трудовых инспекций, и прекращение навязанного государством принудительного труда. Авторы исследования предлагают укреплять социальную защиту и расширять правовую поддержку трудящихся. Важно также повсеместно повысить установленный законом возраст вступления в брак до 18 лет.

Другие меры включают в себя решение проблемы повышенного риска торговли людьми и принудительного труда для трудящихся-мигрантов, содействие справедливому и этичному набору на работу и оказание широкой поддержки женщинам и девочкам, а также представителям других мало защищенных групп. В качестве правовой основы для этого может быть использован Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.





Фото: МОТ/Ж.Маяр















