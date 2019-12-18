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50 малышей родились в Шымкенте в День Независимости

18 Декабря 2019 14:19
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50 малышей родились в Шымкенте в День Независимости

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте в День Независимости появились на свет 50 малышей. Большинство из новорожденных – девочки, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, что 16 декабря в третьем по величине мегаполисе страны родились 26 девочек и 24 мальчика. Новорожденные и их матери чувствуют себя хорошо, отмечают врачи.

Забота о материнстве и детстве в Шымкенте возведена в ранг государственной, согласно Посланию Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Особое внимание в медицинских учреждениях уделяется снижению материнской и детской смертности, проводится системная работа в этом направлении.

Благодаря проводимой работе в городе растут показатели рождаемости. Так, за 11 месяцев этого года родилось 25 тыс 688 детей. Помимо защиты здоровья матери и ребенка, проводится работа по улучшению здоровья населения репродуктивного возраста.


Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: День Независимости , Шымкент,
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