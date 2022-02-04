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    50 лучших научных работников 2021 года получили по 6 млн тенге

    4 Февраля 2022, 18:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась церемония награждения «Лучший научный работник-2021». Победители конкурса получили денежные премии в размере 6 миллионов тенге. Сертификаты и нагрудные знаки лауреатам вручил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Отметим, что такой конкурс в этом году проводится впервые. Победителями стали 50 ученых из 6 научно-исследовательских институтов и 16-ти вузов страны.

    «С этого года начинается новый этап в развитии отечественной науки. Почти 3 000 наших ученых теперь будут получать зарплату вне зависимости от того, выиграли они гранты или нет. Гарантированное финансирование позволит непрерывно проводить исследования. Также мы изменили механизмы по грантовому и целевому финансированию. Финансирование науки за последние годы увеличилось почти в два раза. Выполняя поручение Президента страны, нами принят закон, который закрепил все эти нововведения. Для нас важно обеспечить открытость и прозрачность всех процедур. Благодарю уважаемых ученых за вклад в развитие науки и поздравляю с победой. Желаю всем успехов!», - сказал в торжественной речи министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

    Министр отметил, что благодаря поддержке Президента страны в сфере науки происходят позитивные изменения: совершенствуется законодательство, почти вдвое возросло финансирование. Весомая поддержка оказывается молодым ученым, модернизируется материально-техническая база НИИ, ученые направляются на стажировки в ведущие научные центры, идет процесс дебюрократизации науки.

    Отметим, что прозрачность конкурса обеспечивалась посредством специально созданной информационной платформы. В состав комиссии вошли ведущие ученые, эксперты, представители академий наук, Совета молодых ученых, Альянса молодых ученых и других научных организаций.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Наука МОН
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