50-летняя велосипедистка погибла в ДТП в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Водитель грузового автотранспорта, двигаясь по проспекту Тауке хана, совершил столкновение с велосипедом под управлением 50-летней жительницы города Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП женщина скончалась на месте. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК «Hарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По делу назначены соответствующие экспертизы. Проводится досудебное расследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение.



