50-летие празднует Карагандинская академия МВД имени Баримбека Бейсенова

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганду на 50-летний юбилей Академии МВД имени Баримбека Бейсенова собрались выпускники вуза многих лет и почётные гости. В учебное заведение приехало более 50 генералов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«50 лет академии – это не только летопись первого специализированного вуза системы МВД Казахстана, но и история нашего города. Карагандинцам особенно приятно осознавать, что именно здесь находится этот легендарный вуз. Я знаю, что все ваши выпускники, независимо от того, где они сейчас служат и где живут, тоже считают себя карагандинцами. Из стен академии вышло более 20 тысяч офицеров», - поздравил юбиляров аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Первый заместитель министра МВД РК Марат Кожаев отметил, что Карагандинская академия является кузницей элитных кадров. Сегодня это единственный вуз, который готовит специалистов для правоохранительных служб на базе бакалавриата, подчеркнул он.

В присутствии почётных гостей 213 молодых курсантов присягнули на верность Родине.

Аким области поздравил первокурсников и добавил, что сегодня работа полиции находится под пристальным вниманием всего общества.

«Глава государства призвал полицию быть более открытой и работать над повышением доверия и авторитета среди населения. А мы, как исполнительные органы власти, ждем от вас, полицейских, спокойной и безопасной жизни наших граждан», - сказал Женис Касымбек.

В академии при поддержке Национального музея РК в рамках программы «Рухани жаңғыру» открыли выставку «Великая степь: На страже - через поколения». Из столицы в Караганду доставили один из самых ценных экспонатов музея - «Золотого человека». Его везли под охраной на бронированной машине. Реликвия служит символом мужества и чести, верности Родине.

На территории академии открылась Аллея генералов. Здесь установили портреты с краткими биографиями 65 генералов МВД РК. Все они - выпускники вуза.

Юбилей празднуют два дня. Накануне состоялись международная научно-практическая конференция и форум выпускников. Гости посетили учебно-полевой лагерь в посёлке Долинка, а также Музей памяти жертв политический репрессий и Историко-культурный центр Первого Президента РК.