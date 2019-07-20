50 лет назад человек впервые высадился на Луну

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня мировая космонавтика отмечает знаменательный юбилей – 50 лет назад, 20 июля 1969 года состоялась посадка на Луну пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11» с двумя астронавтами США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком,ступившим на Луну. Вместе с коллегой, астронавтом Баззом Олдрином онинаходились на поверхности Луны 2 часа 31 минуту и 40 секунд. Третий членэкипажа - астронавт Майкл Коллинз оставался в модуле корабля. Общее времяпребывания на Луне американских астронавтов составило 21 час 36 минут и 31 секунды. Астронавтыпровели фотографирование лунной поверхности, сбор и доставку на Землю лунныхобразцов. Стартовав 16 июля 1969 года, экипаж «Аполлон-11» 24 июля вернулся на Землю.

Всегополет на Луну совершили 12 американских астронавтов. Позже было проведено ещепять пилотируемых полетов кораблей «Аполлон» на Луну, во время которых на ней побывали еще10 человек. Астронавты доставили на Землю несколько сотен килограммов образцови провели на Луне ряд исследований: измерения теплового потока, магнитногополя, уровня радиации, интенсивности и состава солнечного ветра (потока частиц,приходящих от Солнца).

Согласноистории космонавтики, инициатива лунной экспедиции принадлежала президенту СШАДжону Кеннеди, который после триумфального полета в космос первого советскогокосмонавта сделал заявление.

«Мыдолжны поставить перед собой великую цель: до конца этого десятилетияотправить человека на Луну и вернуть его обратно. Не потому, что это легко, апотому, что сложно. Только преодолевая трудности, нация укрепляет свой дух истановится великой», — сказал Кеннеди во время своего выступления 25 мая 1961года, чуть больше чем через месяц после исторического полета Юрия Гагарина.

Этойзнаменательной дате, о которой Нил Армстронг сказал :«Это одинмаленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества»сегодня посвящено множество публикаций.

Рассуждаяо том, почему советские космонавты не полетели на Луну, эксперты говорят о том,что одной из основных причин стали проектные ошибки при разработке советскогосверхтяжелого носителя Н-1, которая могла вывести на орбиту не более 80 тонн.Для того, чтобы на Луну сел аппарат весом в 15 тонн с двумя астронавтами,луноходом, необходимыми ресурсами и главное — имел запасы топлива, позволяющиебез спешки выбрать безопасное место для посадки, нужен был носитель, выводящийна околоземную орбиту около 140 тонн. И американцы добились этого.

Провопрос, ставший притчей во языцех, а «были ли вообще американцы на Луне?»главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», казахстанскийжурналист Нурлан Аселкан вспоминает отом, что ныне уже покойный астроном Александр Диденко рассказывал, как группаказахстанских специалистов, работающих в обсерватории Астрофизическогоинститута в Алматы, отслеживала сход кораблей Apollo с орбиты и их движение кЛуне. Опубликованы данные о перехвате нашими приемными станциями телепередач сЛуны. Недавно получили детальные снимки севших на лунную поверхность модулей,следов от колес луноходов.

Надоотметить, что эпоха же изучения единственного естественного спутника Земли Луныкосмическими средствами началась в Советском Союзе еще в январе 1959 года,когда был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-1»– первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны.

ИсследованияЛуны проводились серией советских АМС «Луна». Доставка на Землю лунноговещества, самоходный аппарат «Луноход-1», который за 10,5 месяцев прошелрасстояние в 10 540 метров и передал большое количество панорам, отдельных фотографийповерхности Луны, лазерный луч, измеривший расстояние до Луны с точностью до долей метра– все это было итогом работ советских ученых и инженеров.

СШАс 1966 года по 1968 год вывели на орбиту вокруг Луны пять станций «Лунар-Орбитер»(Lunar Orbiter) и станцию «Эксплорер» (Explorer). Для посадки на Лунупроводились в то же время запуски семи аппаратов «Сервейер» (Surveyor).

Программыосвоения Луны были свернуты почти одновременно в СССР и США в середине 1970-хгодов. Летать на естественный спутник Земли оказалось очень дорого, кроме того,было непонятно, зачем это нужно.

Вначале XXI века в проведение лунных исследований с помощью искусственных лунныхспутников включились Китай и Индия. В октябре 2007 года был запущен первыйкитайский лунный спутник «Чанъэ-1», который проработал на орбите Луны 16месяцев и успешно прилунился в марте 2009 года. Собранные им данные позволиликитайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны.

Врамках новой лунной программы Национальное управление по аэронавтике иисследованию космического пространства США (НАСА) разрабатывает идею созданиямеждународной окололунной станции, с которой человек будет летать на луннуюповерхность и обратно на многоразовых аппаратах. В проекте президентскогобюджета для НАСА на 2020 год говорилось, что США надеются вновь осуществитьвысадку людей на Луну к 2028 году, но в марте 2019 года президент Дональд Трампраспорядился отправить американских астронавтов на Луну «любыми средствами» втечение пяти лет. В программе строительство станции планируется начать в 2022году, а посадка американцев на поверхность Луны должна состояться в 2024 году.

УченыеРоссии, как и других стран, вновь возвратились к разработке и реализациипроектов по исследованию и освоению Луны. Весной 2014 года была подготовленаконцепция национальной программы освоения Луны до 2040 года и концепциядолгосрочной программы освоения дальнего космоса до 2050 года, которойпредусматривалось создание средств для полетов к Луне, окололунной орбитальнойбазы и базы на поверхности естественного спутника Земли.

Реализациюпрограммы планировалось начать с отправки на Луну аппарата – «Луны-25» в 2019году (миссия отложена на 2021 год). Первый полет российских космонавтов наорбиту естественного спутника предполагался в 2028 году, а высадка – в 2030году. В начале 2015 года по экономическим причинам лунные планы были отложенына период после 2025 года.

Сейчасв России заново формируется собственная лунная программа. По словам главыРоскосмоса Дмитрия Рогозина, пилотируемый полет к Луне с высадкой первогороссийского экипажа планируется на 2030 год. На 2029 год намечен облет спутникаЗемли, а после 2030 года – развертывание на Луне модулей для жизни и работыкосмонавтов.

Луна- неизбежный этап развития космонавтики, форпост в «дальний» космос, возвращениена Луну – это требование времени, считают специалисты, которые сегодня отмечаютзнаменательный день полувекового очного знакомства человечества с естественным спутником Земли.

…В2012 году семья Нила Армстронга, который умер в возрасте 82 лет, обратилась к людям: «К тем, кто, возможно,спросит, как они могут отдать дань уважения Нилу, у нас есть простая просьба.Почтите пример служения, достижений и скромности, который он подал. А вследующий раз, когда погожим вечером вы выйдете на улицу и увидите Луну,улыбающуюся вам, подумайте о Ниле Армстронге и подмигните ему»...