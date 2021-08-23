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    50 килограммов серебра задержали на границе с Кыргызстаном

    23 Августа 2021, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На границе Казахстана и Кыргызтана задержан контрабандный груз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Пограничной службы КНБ РК.

    Как собщили в ведомстве, 21 августа на автомобильном пункте пропуска «Қарасу» (Жамбылская область) пограничники в ходе досмотра салона автомобиля «Mercedes-Benz» под сиденьем обнаружили тайник, где были спрятаны серебряные изделия, завернутые в полиэтиленовые пакеты.

    Общий вес брикетов составил 50 килограммов 516 граммов.

    Предварительная оценочная стоимость изделий - 16 млн тенге.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Задержанный гражданин и контрабандный груз переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области для дальнейших процессуальных действий.

    Пограничная служба продолжает активные мероприятия по перекрытию каналов перемещения контрабандных грузов.

    Автор:

    Пограничники КНБ Криминал
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