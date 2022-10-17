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    50 казахстанцев обучаются в вузах Лиги плюща по программе «Болашак»

    17 Октября 2022, 16:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 1200 казахстанцев обучаются по стипендиальной программе «Болашак» в ведущих зарубежных вузах мира. Из них 50 обладателей президентской стипендии учатся в престижнейших университетах мира, входящие в Лигу плюща. Это Гарвардский, Колумбийский, Йельский, Принстонский, Брауновский, Дартмутский, Корнелльский университеты и Университет Пенсильвании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    «Один из лучших факторов учебы в Лиге плюща считаю, что у нас есть уникальная возможность учиться у знаменитых ученых, среди которых немало Нобелевских лауреатов и обладателей других престижных наград. В университете я изучаю искусственный интеллект, а также взяла классы из бизнес-школы, чтобы понять, как выстроить стратегию на долгосрочную перспективу. Казахстанский телеком-рынок на пороге большой трансформации и приобретает привлекательность для потенциальных инвесторов. После завершения обучения, хочу строить свою деятельность в этих направлениях и внести свой вклад в развитие IT и коммуникаций в Казахстане», - поделилась болашаковец Айгерим Кдыргалиева.

    Айгерим учится в магистратуре Колумбийского университета по программе «Болашак», где изучает электронику и телекоммуникационные системы.

    За 29-летнюю историю существования стипендии выпускниками международной программы «Болашак» стали более 11 тыс. 700 казахстанцев. Они получили образование в более чем 200 ведущих университетах мира.
    Образование Болашак Миннауки и высшего образования РК
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