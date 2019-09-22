50 кабинетов по изучению творчества Абиша Кекилбаева открыты в мангистауских школах

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В школах Мангистауской области открыты около пятидесяти кабинетов по изучению литературного наследия Абиша Кекилбаева. Об этом в ходе брифинга, прошедшем сегодня на площадке региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Мангистауского областного управления образования Аскар Сейдалиев, передает МИА «Казинформ».

«За прошедший учебный год в рамках 80-летия со дня рождения Абиша Кекилбаева в школах области было организовано множество культурно-познавательных мероприятий среди школьников и преподавателей, открытых классных часов.

Прошли семинары о жизненном и творческом пути великого писателя. Также для популиризации литературного наследия великого писателя были продемонстрированы видеоролики о семье А.Кекилбаева и его соратниках.

Для учащихся начальных классов организовывались классные часы на темы: «Край, в котором вырос Абиш», «Писатель, общественный и политический деятель Абиш», также были проведены конкурс выразительного чтения, книжная конференция по повести писателя «Кюй» и множество других культурно-познавательных мероприятий, в процессе проведения которых юному поколению старались дать как можно больше сведений о духовном наследии великого писателя, о его деятельности на политическом поприще»,- рассказал руководитель областного управления образования.

Также на брифинге озвучили перечень мероприятий, проводимых в школах районов и городов области в рамках празднования 80-летия со дня рождения А.Кекилбаева в сентябре-октябре. В Актау запланированы встреча с мангистаускими поэтами, конкурс поэтов «Поклонение величию», конкурсы чтецов и постановок

В Жаңаозене - научная конференция «Мир Абиша», конкурс по чтению отрывков из произведений Абиша Кекилбаева на трех языках, состязания среди читателей произведений великого писателя.

Также по области пройдут воспитательные часы «Особенности произведений великой личности», конкурсы выставок, посвященных жизни и творчеству писателя, литературно-познавательный вечер «Дария ғұмыр», музыкально-литературный вечер «А.Кекильбаев – древо великой духовности», сценические постановки по произведениям писателя. «Абишевские чтения» и смотры-конкурсы кабинетов, посвященных творчеству А.Кекилбаева. Конкурсы, посвященные творчеству писателя, а также состязания акынов – айтыс, выставки «Великая личность нашей эпохи», творческие работы, в областном краеведческом музее - литературно-познавательные вечера и познавательные уроки.

В школах Мангистауской области открыты 47 кабинетов по изучению литературного наследия Абиша Кекилбаева. В октябре откроется еще один кабинет в средней школе Бейнеуского района. Также запланировано проведение областного конкурса сценических постановок по произведениям писателя среди преподавателей и проведение областной и международной научно-теоретической конференции.