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50 иностранных компаний планируют переехать в Казахстан - Алихан Смаилов
22 Сентября 2022, 16:33

50 иностранных компаний планируют переехать в Казахстан - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что в Казахстан планируют переехать 50 иностранных компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства Республики Казахстан «UKIMET».

«Текущая политическая ситуация оказывает на национальную экономику не только негативное влияние. На сегодня порядка 50 зарубежных компаний закрыли свое производство в соседней стране и изъявили желание релоцировать свои производства и офисы в Казахстане. По итогам восьми месяцев инвестиции в основной капитал выросли в реальном выражении на 6 %, приток прямых иностранных инвестиций по итогам I квартала увеличился на 54 %», - говорится в публикации пресс-службы.


Фото: t.me/KZgovernment


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