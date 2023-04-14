50 иностранцев выдворили из страны в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 50 иностранцев выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По указанию начальника департамента полиции Туркестанской области Мурата Кабденова, в целях выявления нарушений миграционного законодательства и пресечения каналов незаконной миграции, а также выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих правила пребывания в Республике Казахстан, даны поручения и создана специальная группа.

Так, за 10 суток мобильной группой выявлено 114 граждан Узбекистана, незаконно находящихся на территории страны. В отношении них составлены административные протоколы по статье 517 КоАП РК, а собранные документы направлены в суд.

Также 50 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Казахстане, по решению суда выдворены с территории страны, 4 иностранцам назначен административный арест.

Кроме того, 2 граждан РК, незаконно использовавших иностранную рабочую силу, привлекли по статье 519 КоАП РК. В отношении 3 казахстанцев за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции наложены штрафы по статье 518 КоАП РК.

Как отметили полицейские, работа по выявлению незаконно находящихся в области иностранцев и лиц без гражданства будет продолжена в дальнейшем.



