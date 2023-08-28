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    50 грантов для резидентуры выделили из бюджета в СКО

    28 Августа 2023, 20:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за счет средств местного бюджета выделили 68 грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Из 68 грантов 50 направили на подготовку специалистов с послевузовским образованием по направлению «здравоохранение». Еще 18 грантов распределили между сферами педагоги, искусства и обслуживания.

    «Прошло заседание комиссии по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2023-2024 учебный год. В ходе совещания определили высшие учебные заведения для размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров. Аким области Айдарбек Сапаров поручил управлению образования провести анализ потребности специалистов по отраслям экономики и внести предложение по выделению грантов на следующий учебный год», - добавили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что в этом году по Казахстану количество грантов на подготовку в резидентуре увеличили на 70% – с 1500 до 2500. В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре увеличат на 70%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование
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