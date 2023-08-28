50 грантов для резидентуры выделили из бюджета в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за счет средств местного бюджета выделили 68 грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Из 68 грантов 50 направили на подготовку специалистов с послевузовским образованием по направлению «здравоохранение». Еще 18 грантов распределили между сферами педагоги, искусства и обслуживания.

«Прошло заседание комиссии по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2023-2024 учебный год. В ходе совещания определили высшие учебные заведения для размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров. Аким области Айдарбек Сапаров поручил управлению образования провести анализ потребности специалистов по отраслям экономики и внести предложение по выделению грантов на следующий учебный год», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в этом году по Казахстану количество грантов на подготовку в резидентуре увеличили на 70% – с 1500 до 2500. В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре увеличат на 70%.