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    50 ДТП произошло из-за снегопада и гололеда в Караганде

    9 Ноября 2022, 12:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ненастная погода 8 ноября - вечерний гололед и утренний снегопад - в Карагандинской области снова стала причиной аварий на дорогах. Только за сутки в областном центре произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Около 20 часов 30-летний водитель автомашины Lada Vesta, двигаясь по ул. Университетской со стороны ул. Язева в направлении пр. Бухар жырау на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 17-летняя пешеход доставлена в медицинское учреждение.

    «Из-за гололедицы на автодороге «Караганда-Каркаралинск» с разницей в 8 часов произошло два дорожно-транспортных происшествия. Так, в 09:50 на 195 км 50-летний водитель автомашины Ravon Nexia, по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной КамАЗ. В результате ДТП водитель автомашины Ravon доставлен в медицинское учреждение, 61-летняя пассажирка скончалась от полученных травм в больнице. В 18:26 между селом Шешенкара и станцией Ащысу произошло столкновение двух автомашин: Lexus и Volkswagen Passat. 62-летний водитель автомашины Volkswagen скончался на месте происшествия», – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Куаныш Зарубаев.

    9 ноября примерно в 01:29 на автодороге «Шахтинск-Караганда» 22-летний водитель автомашины ВАЗ-217230, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с защитным ограждением моста и опрокинулся в кювет. К счастью, погибших нет.

    Все факты дорожно-транспортных происшествии зарегистрированы в полиции.

    «Мы обращаемся к участникам дорожного движения с просьбой о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и призываем быть предельно внимательными и осторожными. Водителям настоятельно рекомендуем во избежание ДТП выбирать скоростной режим в соответствии с погодой, соблюдать установленную дистанцию. Также не нарушать правила маневрирования и помнить о пешеходах, которым необходимо уступать дорогу. Пешеходам напоминаем о том, что с наступлением зимы водителям сложнее управлять транспортным средством, и призываем не переходить дорогу впереди движущегося транспорта – автомобиль не может остановиться мгновенно», – призвал К.Зарубаев.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область ДТП Происшествия Караганда
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