Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    50% доли в ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» передано АНПЗ

    18 Мая 2023, 08:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В среду, 17 мая, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Генпрокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Было отмечено, что в реализацию поручения Комиссии завершена передача 50% доли участия в ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» в госсобственность в лице Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Соответствующее решение Специализированного межрайонного административного суда Атырауской области вступило в законную силу.


    Премьер-Министр поручил обеспечить функционирование предприятия в штатном режиме и продолжить работу по реализации всех необходимых процедур, вытекающих из принятого судом решения.


    Кроме того, рассмотрены меры по развитию конкуренции на рынке предоставления информационных услуг в сфере здравоохранения. На сегодня свыше 80% рынка покрывает система «Damumed», принадлежащая ТОО «ЦИТ «Даму». Отсутствие полноценного механизма обмена данными между медицинскими информсистемами на республиканском уровне сформировало неконкурентные условия на рынке, в результате чего у казахстанских медорганизаций возникли сложности перехода от одной медицинской информсистемы к другой.

    В этой связи в рамках исполнения поручения Комиссии по демонополизации 27 апреля т.г. ТОО «ЦИТ «Даму» передало Минздраву базу данных «Damumed» для создания единого республиканского хранилища медданных на базе разрабатываемой системы «Е-Денсаулық» и реализации обмена ими между медорганизациями. Это позволит сторонним поставщикам оказывать соответствующие услуги медорганизациям на конкурентной основе.

    Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить работу по созданию системы «Е-Денсаулық» и подготовить законодательные поправки по повышению эффективности регулирования данной сферы.


    Участники заседания также обсудили вопросы реализации мер антимонопольного реагирования в топливно-энергетическом комплексе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Энергетика Атырауская область Минздрав РК Нефть Цифровой Казахстан Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    «КазМунайГаз» и CNPC договорились о расширении нефтепровода
    Нефтяные компании нанесли ущерб экологии Нигерии на 12 млрд долларов
    Игрушки, косметику, парфюмерию и ткани проверили на безопасность
    Россия планирует транспортировать нефть через Казахстан в Китай в течение 11 лет
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    5 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    Новости партнеров