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    50% доходов дочек нацхолдингов будут направляться на выплату дивидендов по госакциям

    11 Июля 2023, 15:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь 50 процентов чистого дохода от дочерних организаций национальных холдингов, находящихся в республиканской собственности, будет направляться на выплату дивидендов на государственные пакеты акций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальным управляющим холдингам и национальным холдингам, сто процентов акций которых находятся в республиканской собственности, за исключением акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», по итогам 2023 и последующих годов при проведении годовых общих собраний акционеров (участников) в установленном законодательством порядке принять меры для направления части чистого дохода дочерней (дочерних) организации (организаций) на выплату дивидендов (дохода) на государственный пакет акций в размере 50 (пятьдесят) процентов от дивидендов (дохода), получаемых от дочерних организаций», - отмечено в проекте постановления Правительства, размещенном на портале Открытые НПА.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 25 июля.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Самрук-Энерго
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