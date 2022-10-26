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    50 цифровых лабораторий создадут в Казахстане

    26 Октября 2022, 12:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан намерен открыть 50 цифровых лабораторий. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мнение о том, что новые технологии произведут революцию в сфере образования, было высказано давно. Интересно, что первые программы на радио были в учебно-просветительском направлении. Однако серьезных изменений в сфере обучения не произошло. Эксперты предсказывали, что кардинальные изменения произойдут как с выходом телевидения, так и с появлением интернета. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но традиционное обучение осталось», - сказал Саясат Нурбек на панельной сессии Astana Media Week.

    В то же время министр рассказал о так называемой «двойной действительности».

    «На самом деле, в настоящее время в сфере образования грядут большие перемены. В следующем десятилетии мы увидим эти изменения. В конце концов, теперь информация создается в виртуальном формате. Наши дети привыкли к двойной действительности – реальной и виртуальной. Поэтому они готовы воспринимать виртуальную информацию. Культура и ценности постепенно меняются, поэтому мы тоже начали готовиться: на конференции Digital bridge мы договорились с Huawei открыть 50 цифровых лабораторий. Кроме того, мы заключаем отдельный меморандум с TikTok», - сообщил Саясат Нурбек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Цифровой Казахстан Миннауки и высшего образования РК
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