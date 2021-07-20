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    50 человек погибли за полтора года на предприятиях в Карагандинской области

    20 Июля 2021, 15:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Карагандинской области коллегиально рассмотрели состояние законности при расследовании уголовных дел о травматизме за полтора года (за 2020 год и 6 месяцев 2021 года), а также эффективность работы по их профилактике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие руководство правоохранительных и специальных органов, а также заинтересованные госорганы области.

    Отмечено, что регион является промышленным, с концентрацией многочисленных предприятий разной направленности, на которых трудится большая часть населения. Поэтому их безопасность является первостепенной задачей работодателей и органов контроля.

    Согласно статистике, почти 230 фактов получения травм на производстве, из которых 22% или 50 оказались смертельными. В связи с этим были обсуждены проблемные вопросы расследования уголовных дел, работа уполномоченных органов.

    «Разработан проект «Безопасный труд», направленный на формирование единой практики привлечения недобросовестных работодателей к установленной законом ответственности и привития культуры нетерпимости к ненадлежащим условиям труда», - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

    Также были презентованы методические рекомендации по расследованию таких дел, которые уже используются в органах полиции. Помимо этого, в регионах с высоким уровнем травматизма планируется создание специальных оперативно-следственных групп.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Генпрокуратура Безопасность
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