50 человек погибли, 500 получили травмы в катастрофе на железной дороге в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 50 человек погибли и около 500 получили травмы разной тяжести в результате столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша (бывшая Орисса) на востоке Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Судя по предварительным данным, скорый поезд «Шалимар-Коромандель» около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другом пути, по которому следовал поезд «Есвантпур-Хаора».

Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом.

К месту катастрофы прибыло около 50 машин скорой, многие из выживших пассажиров, по свидетельствам очевидцев, пришли на помощь тем, кто оказался в перевернутых вагонах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших и сообщил в Твиттере, что на месте аварии ведутся спасательные работы и делается все возможное, чтобы пострадавшие получили нужную помощь, но что число жертв может еще возрасти.

Различные железнодорожные аварии в Индии случаются часто - по несколько сотен раз в год, однако на этот раз число жертв высоко.