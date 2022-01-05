5 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1916-2001) родился- ученый, абаевед, педагог, профессор, писатель, драматург, поэт, переводчик. Автор текста Гимна Казахской ССР (1945).

Родился в г. Семипалатинск. В 1924 году поступил в начальную школу, а с 1932 года началась его трудовая деятельность. В 1935 году он поступил на двухгодичные учительские курсы по подготовке преподавателей-предметников, в 1941 году с отличием окончил факультет казахского языка и литературы Семипалатинского пединститута им. Н.К. Крупской (ныне - им. Шакарима) и остался здесь преподавателем на том же факультете.

Уже в годы учебы Каюм Мухамедханов проявил свой незаурядный талант, писал стихи и статьи, которые помещались в стенной печати и в областных газетах «Екпінді» и «Прииртышская правда» (ныне - «Семей таңы») и «Вести Семей». Будучи студентом пединститута, он стал членом Союза писателей СССР, что, активизировало его творческую и общественную деятельность. В сороковые годы был уполномоченным Союза писателей Казахстана по Семипалатинской области.

Он принимает активное участие в организации Государственного литературно-мемориального музея Абая в Семипалатинске и становится его старшим научным сотрудником, а затем и его первым директором в 1947-1951 годы. Чуть позднее создает отделение Союза писателей Казахстана в Семипалатинском Прииртышье.

С 1951 по 1955 годы провел в КарЛАГе. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда КазССР в 1952 году осужден по печально знаменитой 58-й статье на 25 лет лишения свободы. И только в связи с отменой в СССР смертной казни в честь победы над фашистской Германией ему удалось избежать высшей меры наказания. В декабре 1954 года приговор был отменен, а узник - реабилитирован. Но на свободе К. Мухамедханов оказался лишь в 1955 году.

В 1955 году был восстановлен в СГПИ имени Н.К. Крупской, назначен на должность старшего преподавателя кафедры русской литературы. Он более 50 лет проработал преподавателем в Семипалатинском государственном педагогическом институте, а с 1989 года он персональный пенсионер республиканского значения.

Имя Каюма Мухамедханова известно в республике как одного из основоположников абаеведения. С первых же дней научно-исследовательской деятельности по настоящее время он по крупицам собирал материалы об Абае, о поэтах абаевской поры.

Награжден правительственными медалями, знаками «Отличник народного образования СССР», «Отличник просвещения Казахской ССР», «За отличные успехи в работе», Почетными грамотами. Ему присвоено звание «Почетный гражданин» Семипалатинска, Абайского и Жанасемейского районов.

назад (1935-2011) родился- казахский поэт, народный писатель Казахстана, лауреат республиканской премии «Тарлан», международной премии «Азияс» («Талант» - дословно с монгольского языка).

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет (Казахский национальный университет им. аль-Фараби).

Поэзии К. Мырзалиева присущи обостренное чувство времени, гражданский пафос, накал мысли. В ней ощутимо влияние классических образцов мировой литературы. Используя философско-гражданские традиции казахской поэзии, создал величественные образы Родины, современника.

Автор текстов свыше 200 песен, составивших отдельный сборник «Күндер-ай». Многие стихи К. Мырзалиева включены в учебник для начальных классов казахских школ «Родная речь».

Значительный вклад внес в развитие казахской детской литературы, им написаны смысловые и игровые скороговорки и загадки, примеры, задачи, сказки для детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов. Творчество поэта внесено в программу казахской средней школы и изучается учащимися старших классов. Книги К. Мырзалиева переведены на языки народов СНГ, а также немецкий, болгарский, венгерский, английский, французский, финский языки. Изданы 12 томов из 16 его избранных произведений. Пьесы по произведениям К. Мырзалиева ставятся во всех республиканских театрах.

78 лет назад (1944-1993) родился ТУМЕНБАЕВ Жаксылык - писатель, журналист.

Родился в Кызылординской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1968).

Трудовая деятельность: сотрудник газеты «Ленин жолы» (ныне «Сыр бойы») Кызылординской области (с 1968 года); заместитель главного редактора информационного агентства КАЗТАГ при Совете министров Казахстана (с 1975 года); главный редактор журнала «Денсаулық» (с 1993 года).

Основной темой произведений Ж. Туменбаева является жизнь и судьба казахского народа в аулах в послевоенный период. В 1968 году рассказы писателя издаются на страницах журналов «Жалын» и «Жұлдыз». В 1977 году публикуется первый сборник рассказов автора «Қардағы іздер». Рассказы о сельской молодежи, пути становления их как личности. Вслед за этой повестью выходят в свет и другие произведения писателя: «Қимас қазына» (1979), «Мен сүйген қыз» (1981), «Тас бөгет» (1984), «Махаббат қорығы» (1990), «Ақтық демің біткенше» (1996) и др. В 1979 г. повесть автора «Мен сүйген қыз» была удостоена второй премии журнала «Жалын». Ж. Туменбаевым переведены на казахский язык роман А.Лиханова «Невзгоды» («Шырғалаң»), а также повести и рассказы других авторов.

назад (1948-2018) родился- академик Академии журналистики Республики Казахстан, первый лауреат премии Президента в области средств массовой информации и премии имени Баубека Булкишева, заслуженный деятель Казахстана.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет.

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Социалистический Казахстан» (ныне «Егемен Қазақстан»); заместитель редактора газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»). (1979-1987); руководитель отдела в газете «Егемен Қазақстан», заместитель редактора, первый заместитель главного редактора, главный редактор (1987-2003); президент, вице-президент АО «Егемен Қазақстан» (2003-2010).

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

назад (1958) родился- главный санитарный врач города Алматы.

Родился в Костанайской области. Окончил Свердловский государственный медицинский институт, гигиена, эпидемиология, санитария (1982).

Трудовая деятельность: санитарный врач, заведующий отделением коммунальной гигиены Целиноградской городской санитарно-эпидемиологической станции (1982-1987); инспектор Целиноградского городского и областного комитетов народного контроля (1987-1990); заместитель главного врача Целиноградской областной санитарно-эпидемиологической станции (1990-1998); заместитель начальника, начальник управления, директор Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г. Астана (1998-2011); председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (2011-2013); заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2013-2014); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, и.о. председателя (с 2014 года) - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (03.2014-08.2014); заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (2014-2017); заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (04.2017-06.2017); председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017-2019); заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК - главный государственный санитарный врач РК (2019-2020); заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг - заместитель главного государственного санитарного врача РК (03.2020-04.2020).

На занимаемой должности - с апреля 2020 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 5 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «5 жыл Астана», «10 жыл Астана»; Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Министерства здравоохранения Республики Казахстан, акима г. Астана, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и др.

назад (1962) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Джамбульской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, правовед (1988).

Трудовая деятельность: служба в органах Министерства внутренних дел Казахской ССР на различных должностях начальствующего состава (1982-1990); преподаватель, старший преподаватель Алма-Атинской высшей школы государственного следственного комитета Республики Казахстан (1990-1996); начальник отдела адъюнктуры АВСШ государственного следственного комитета Республики Казахстан (1996-1997); судья суда г. Алматы (1997-2002); председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда (2002-2005); судья Верховного суда Республики Казахстан (2005-2009); председатель Северо-Казахстанского областного суда (2009-2013); председатель Акмолинского областного суда (2013-2017); председатель Алматинского городского суда (2017-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.

Награжден медалями «За безупречную службу» 3-й ст. (1990), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1963) родился- председатель правления - ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана.

Родился в Алматинской области. Окончил Московскую ветеринарную академию им. К.И. Скрябина, аспирантура (1991).

Трудовая деятельность: ассистент кафедры анатомии Алматинского зооветеринарного института (1987-1988); обучался в аспирантуре при Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина (1988-1991); заместитель декана факультета, председатель учебно-методической комиссии учебно-научно-производственного комплекса, начальник учебного отдела, проректор по учебной и учебно-методической работе Казахского национального аграрного университета (1992-2009); ректор Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова (2009-2015); генеральный директор АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (2015-2017).

На занимаемой должности - с ноября 2017 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

назад (1980) родился- аким Наурызбайского района города Алматы.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2000); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, магистр юридических наук (2013); University of Sheffield (Великобритания, по программе «Болашак»), магистр государственного управления (2016).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Турксибского района г.Алматы (2000-2002); военный прокурор управления по надзору за законностью деятельности военных органов главной военной прокуратуры г. Алматы (02.2002-06.2002); заместитель военного прокурора пограничных войск Республики Казахстан г.Алматы (2002-2004); заведующий сектором, главный консультант отдела законодательства аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004-2006); главный эксперт секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2008); эксперт отдела правоохранительной системы Администрации Президента РК (02.2009-08.2009); заместитель начальника департамента юстиции Алматинской области Министерства юстиции Республики Казахстан (2009-2010); заместитель председателя Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2010-2012); начальник департамента по исполнению судебных актов г.Астана Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2012-2013); руководитель департамента по исполнению судебных актов Павлодарской области Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2014-2016); заместитель акима Жетысуского района г. Алматы (2017-2018).

На занимаемой должности - с мая 2018 года.

назад (1987) родился- директор Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы.

Окончил Уральский музыкальный колледж им. Курмангазы, инструментальное исполнительство; Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы, традиционное музыкальное искусство.

Трудовая деятельность: артист казахского народного оркестра им. Даулеткерея Западно-Казахстанской областной филармонии им. Г. Курмангалиева, г. Уральск (2003-2005); ведущий артист Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы, г. Алматы (2003-2013); преподаватель кафедры традиционной музыки Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (2011-2013); инспектор Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан, г. Астана (2013-2014); главный эксперт управления кинематографии и театра Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2016); стажировка в социально-экономическом отделе канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2015-2016); главный эксперт управления музыкального искусства, и.о. руководителя управления музеев и библиотек департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2016-2017); руководитель отдела культуры и развития языков г. Уральска (2017-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.