5 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1993 году был создан РГКП «Национальный центр тестирования». Основной целью деятельности НЦТ является ведение мониторинга образовательной системы Казахстана, проведение и организация всех видов внешних экзаменов, составление базы тестовых задач.

В 1999 году Президенту Республики Казахстан Н. Назарбаеву было вручено Знамя мира - официально утвержденный символ первого международного договора по охране художественных и научных учреждений и исторических памятников (Пакта Рериха), который был подписан в 1935 г. в Вашингтоне.

В 2006 году в издательстве «Өнер» (Алматы) была выпущена книга государственного и общественного деятеля Узбекали Жанибекова (1931-1998) «Қазақ киімі».

В 2009 году в республике началась выдача биометрических паспортов, имеющих на последней странице невидимый глазу электронный чип, который содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, номер паспорта, дата выдачи и срок действия документа, индивидуальный идентификационный номер, цифровые фотоизображение и подпись владельца.

Электронные биометрические паспорта, помимо Казахстана, действуют в 17 странах мира.

В 2010 году в Министерстве иностранных дел РК состоялась презентация официального сайта председательства Казахстана в ОБСЕ - www.osce2010.kz.

Основная задача сайта состояла в обеспечении освещения деятельности председателя ОБСЕ в 2010 году. На сайте можно получить всю информацию о деятельности организации, о Казахстане, изучить аудио- и видеоматериалы.

В 2012 году в Алматы был издан фотоальбом, посвященный 100-летию Д.А. Кунаева, в котором впервые показаны снимки из семейного архива - с близкими родственниками и в часы отдыха, а также фотографии квартиры, где проживал Д.А. Кунаев. Большой интерес представляли показанные на страницах фотоальбома ордена и награды, подарки от руководителей зарубежных государств, собрание огнестрельного и холодного оружия Д.А. Кунаева и его уникальная коллекция зажигалок.

В 2017 году в кинотеатрах Казахстана начался показ фильма «Алмас қылыш», снятого на основе романа Ильяса Есенберлина «Заговорённый меч» из трилогии «Кочевники» и являющегося частью проекта «Қазақ елі». Режиссер-постановщик фильма - Рустем Абдрашев.

Фильм вышел в прокат на казахском и русском языках, в картине также использованы джунгарские и северомонгольские диалекты.

В 2017 году издание The New York Times опубликовало 52 места в мире, которые стоит посетить в 2017 году. Казахстан в списке на 26 месте, по версии американской газеты.

В 2019 году уникальную операцию на сердце провели кардиохирурги в Астане. Пациент - 74-летний житель Восточно-Казахстанской области Юрий Дударев, страдающий сердечной недостаточностью. Врачи решились на проведение транскатеторной имплантации аортального клапана и мини инвазивного аортокоронарного шунтирования. Именно так, говоря медицинским языком, звучит этот вид гибридной операции на сердце.

В мире подобных операций было проведено всего 7. Казахстанские кардиохирурги стали восьмыми.