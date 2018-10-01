5 тысяч деревьев высадят у социальных учреждений в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -5 тыс деревьев высадят у социальных учреждений в Атырау. Такое поручение дал аким города в ходе очередного аппаратного совещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким города Алимухаммед Куттумуратулы в ходе очередного аппаратного совещания поручил городскому отделу ЖКХ облагородить и озеленить территорию социальных учреждений.
«Этой осенью вокруг школ, больниц, детских садов и других учреждений необходимо высадить 5 тыс деревьев, обеспечив за ними надлежащий уход. Также необходимо посадить зеленые насаждения вокруг вновь построенных объектов», - поручил аким руководителю городского отдела ЖКХ.
Кроме того, было дано поручение подрядной организации, выполняющей работы по реконструкции и расширению улиц в областном центре, вместо каждого демонтированного дерева высадить 5 зеленых насаждений.
«15 сентября в Атырау стартовал двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Я призываю горожан, руководителей государственных и частных организаций принять активное участие в уборке прилегающей территории, а также озеленении областного центра», - обратился к жителям Атырау Алимухаммед Куттумуратулы.
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