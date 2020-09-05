5 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1873-1937) родился- поэт, ученый, тюрколог, переводчик, педагог, публицист, общественный деятель.

Родился в Тосынской волости Тургайского уезда, в семье крестьянина. Получил первоначальное образование в родном ауле, затем учился в Тургайском русско-казахском училище (1886-1891), в Оренбургской учительской семинарии (1891-1895). Педагогическую деятельность начал в 1895 году учителем аульной, затем волостной школ. В 1909 году, будучи заведующим двухклассным русско-казахским училищем, в городе Каркаралинске примкнул к оппозиции существующему строю, за что был арестован и сослан в город Оренбург.

Ахмет Байтурсынов - автор первого казахского букваря. Новый казахский алфавит, названный в честь ученого байтурсыновским, в свое время служил хорошим образцом для всех тюркоязычных народов при проведении реформы письменности. Автором написаны также «Пособие по родному языку», «Изложение курса казахского языка», «Руководство к изучению грамматики», «Развитие речи», различные хрестоматии. Эти методические труды до сих пор пользуются авторитетом у ученых в области казахского языкознания и методики преподавания казахского языка.

В 1913 году Ахмет Байтурсынов стал первым редактором газеты «Казах», созданной по инициативе казахской интеллигенции. Главным в программе газеты было освещение проблем развития казахского языка, культуры, школьного образования.

После революции 1917 года, будучи членом партии «Алаш», был избран членом Военно-революционного комитете Киргизского (Казахского) края, работал наркомом просвещения края (1920-1921), председателем Академического центра (1921-1922), являлся членом научно-методического совета Наркомпроса.

В 1920 году вступил в РКП(б), в 1921-1928 годах работал в Казахском институте народного образования, где читал лекции по казахскому языку и литературе, истории и культуре. В 1928-1929 годах Ахмет Байтурсынов - профессор Казахского государственного университета. Созданная им и названная его именем графическая система позволила быстрее ликвидировать неграмотность, повысить письменную культуру казахов.

В июне 1929 года во время творческой поездки в Кзыл-Орду был арестован. Ему вменялось в вину, что в 1926 году на съезде тюркологов в Баку он встречался с зарубежными учеными, пытался наладить связь с Мустафой Шокаем, якобы для того, чтобы тот помог осуществить план отделения Казахстана от России. В 1931 году - ссылка в Архангельскую область, откуда он вернулся в Алма-Ату лишь через три года. И в 1937 году, когда поднялась новая волна репрессий, его вновь арестовали. 8 декабря 1937 года Ахмат Байтурсынов был расстрелян как «враг народа». В 1988 году был реабилитирован.

назад (1924-1991) родился- великий казахский композитор, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Алматинскую консерваторию, композиторское отделение по классу Е.Г. Брусиловского.

В годы учебы был музыкальным редактором (позже стал художественным руководителем) Казахского радио, работал в Министерстве культуры Казахской ССР, был председателем Союза композиторов Казахстана; в 1964-1968 годы возглавлял и одновременно был художественным руководителем Казахской филармонии; в 1969-1972 годы - директор Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Особое место в казахском песенном искусстве занимают его песни на слова Абая «Жарқ етпес қара көңілім неғылса да» («Вовек моя душа не расцветет»), «Өзгеге көңілім тоярсың» («Всем пресытиться может душа»), «Ғашықтық тілі - тілсіз тіл» («Бессловесен язык любви»). Его сонаты для скрипки и фортепьяно, пьесы, кюи, написанные для оркестра народных инструментов, а также поэмы для камерных оркестров стали образцом всестороннего развития, высокой художественности произведений казахской инструментальной, оркестровой камерной музыки.

Написал музыку к спектаклям «Алдар Косе», «Ботагоз», «Рабига», «Беу, қыздар-ай» («Ох, эти девушки»), «Сауле» и другие, к кинофильмам «Мать и дитя», «Мы из Семиречья», «Алдар Косе», «Мечта моя», «Дочь партизана».

Награжден орденами Октябрьской революции, Дружбы народов, «Знак Почета».

назад (1954) родился- директор Центрального государственного музея Республики Казахстан.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк (1976).

Трудовая деятельность: преподаватель Талды-Курганского пединститута (1976-1979); аспирант, старший лаборант, младший, старший, ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии Академии наук Казахстана (с 1979 года); советник секретариата ЦК Компартии Казахстана (1990-1991).

На занимаемой должности - с марта 1999 года.

Участник более 20 приоритетных научных конференций, в том числе международных (Токио, Париж, Лондон, Измир, Анталия, Анкара, Москва, Санкт-Петербург, Омск и т.д.). Кандидат исторических наук, профессор, известный ученый-этнолог, автор свыше 150 научных и научно-популярных публикации. Является почетным профессором ряда университетов республики.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», медалью Международной организации ТЮРКСОЙ.

назад (1963) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке (1986); Казахский национальный университет имени аль-Фараби, юрис (1998).

Трудовая деятельность: ассистент, стажер Алма-Атинского архитектурно-строительного института (1986); ассистент, стажер Алма-Атинского архитектурно-строительного института (1986-1993); региональный менеджер компании «Яшар холдинг», г. Алматы (1993-1999); директор ГП «Алматыжарнама» (1999-2005); заместитель секретаря, секретарь Центрального аппарата РОО «Республиканская партия «Асар», г. Алматы (2005-2006); заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Нұр Отан» (2006-2008); секретарь Центрального аппарата НДП «Нұр Отан» (03.2008-11.2008); заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нұр Отан» (2008-2013); заместитель генерального директора ТОО «Первый канал «Евразия» (2013-2014); руководитель аппарата фракции «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК (2014-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана».

назад (1984) родился- вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, государственное и местное управление; Университет Бредфорда (Великобритания), государственная политика; Международную академию бизнеса, корпоративный менеджмент; Лондонскую школу экономики и политических наук, степень МВА (Master of Business Administration) «Развитие городов» (2018).

Трудовая деятельность: работал в бизнес-структурах и неправительственных организациях (2002-2007); заместитель директора департамента по управлению активами Национального научно-технического холдинга «Самғау» (2007-2008); помощник министра образования и науки, директор департамента Министерства образования и науки РК (2008-2010); руководящие должности в аппарате акима Восточно-Казахстанской области (2010-2011); государственный инспектор администрации Президента РК (2011-2014); заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам развития предпринимательства, промышленности, внешнеэкономических связей и туризма (2014-2015); заместитель акима г. Алматы (2015-2017); заместитель акима г. Алматы (2018-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.