5 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день благотворительности

5 сентября 1997 года после продолжительной болезни скончалась мать Тереза Калькуттская, известная своей благотворительной деятельностью.

Учитывая огромный вклад матери Терезы в благотворительную деятельность, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции постановила объявить 5 сентября Международным днем благотворительности. Впервые его отмечали в 2013 году путем проведения разнообразных пропагандистских и просветительских мероприятий.

СОБЫТИЯ

В 1933 году в Алматы открылся Республиканский театр драмы имени Михаила Лермонтова, коллектив которого был сформирован в Семипалатинске. Театр открылся постановкой пьесы «Любовь Яровая» К. Тренева. В год 150-летия со дня рождения Михаила Лермонтова (1964) театру присвоено имя поэта. После успешных гастролей в Москве (1974) театру присвоено звание «Академический театр».

В 2001 году в Павлодаре открылась мечеть имени Машхура Жусупа. Здание мечети представляет собой восьмиконечную звезду размером 48х48 метра, высота минаретов 63 метра, высота купола с полумесяцем 54 метра. Общая площадь мечети составляет 7 240 квадратных метров.

В 2009 году впервые казахский кюй прозвучал на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве.

Парадным выходом и дефиле руководил командир роты почетного караула Республиканской гвардии Республики Казахстан капитан Канат Азимбаев, дирижировал - начальник Президентского оркестра подполковник Талгат Бердигулов.

В 2012 году после первой интерактивной лекции Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев торжественно открыл Высшую школу образования Назарбаев Университета. Соответствующий меморандум о сотрудничестве по созданию школы между Назарбаев Университетом, Университетом Кембриджа и Университетом Пенсильвании подписан 20 августа 2012 года.

В 2014 году в целях дальнейшего укрепления общественного согласия в стране, повышения роли Ассамблеи народа Казахстана в обеспечении национального единства народа Казахстана 2015 год был объявлен Годом Ассамблеи народа Казахстана.

В 2014 году на Ваганьковском кладбище в Москве состоялась церемония передачи горсти земли с родины яркого представителя творческой интеллигенции казахского народа, писателя, драматурга, талантливого педагога Жусипбека Аймауытова. Только в 2014 году стало известно место захоронения репрессированного казахского писателя Жусипбека Аймауытова.

В 2015 году в Алматы прошел первый фестиваль городской еды «Попробуй Алматы на вкус!» Все собранные средства от продажи билетов были переданы в Общество Красного Полумесяца Казахстана. Сумма пожертвований была направлена на оснащение волонтерских команд, которые одними из первых оказываются на месте ЧС и помогают ликвидировать последствия катастроф.

Свои блюда на фестивале представили 14 организаций общепита, среди которых рестораны, кофейни, пекарни, кулинарные стартапы и отечественные бренды.

В 2016 году в Алматы, на горнолыжном курорте «Шымбулак», впервые прошел международный фестиваль Almaty Mount Fest 2016, приуроченный к 1000-летию города Алматы и 25-летию независимости страны.

Almaty Mount Fest 2016 - крупнейший международный фестиваль в Центральной Азии, посвященный горным видам спорта. Уже несколько лет он объединяет спортсменов и экстремалов со всего Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

В 2019 году в Нур-Султане состоялось открытие спортивного молодежного фестиваля Qazaqstan Jastar Fest 2019.

Собравшиеся смогли посмотреть на выступления молодых каратистов, мастеров грэпплинга, также увидеть представления по национальным видам спорта такие как асык ату, бес асык, перетягивание каната и гиревой спорт.

День языков народов Казахстана. Раньше в стране День языков народа Казахстана праздновался каждое третье воскресенье сентября. Дата – 5 сентября выбрана не случайно. В этот день родился известный казахский ученый и просветитель Ахмет Байтурсынов. В 2017 году было принято решение установить 5 сентября Днем языков. Казахский ученый Ахмет Байтурсынов был выдающимся литературоведом и лингвистом, разработал научную терминологию для определения казахской грамматики. 8 декабря 1937 года Байтурсынов был расстрелян как «враг народа». Ученый был реабилитирован лишь в 1988 году.



