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    5 профилактических взрывов провели для спуска лавин в ВКО

    9 Января 2023, 22:29

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Обильные осадки в виде снега продолжающиеся в Восточно-Казахстанской области почти неделю привели к лавинной опасности. Специалисты филиала «Казселезащита» провели очередной спуск на автодороге «Усть-Каменогорск-Самарское» (95-102 км). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «Понадобилось 5 профилактических взрывов, чтобы спустить скопившуюся снежную массу. Сошло 74 500 кубометров снега.

    В области продолжается лавиноопасная ситуация. По обслуживаемым районам области разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где в лавиносборах установлены 160 снегомерных реек, которые обслуживаются наблюдателями филиала «Казселезащита», - отметили в ДЧС.

    В период штормового предупреждения воздержаться от поездок в горы рекомендуют ДЧС ВКО и филиал «Казселезащита».

    «Много лавиноопасных очагов угрожает автомобильным дорогам, проезжая мимо них, - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112». О погодных условиях можно узнать, скачав мобильное приложение «Дармен», - добавили в ДЧС.


    Фото: gov.kz
    Восточно-Казахстанская область МЧС
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