5 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





99 лет назад (1920-1988) родился МОЛДАГАЛИЕВ Жубан - казахский поэт. Уроженец Акжаикского района Западно-Казахстанской области. Окончил Уральский сельскохозяйственный техникум. В 1940-1947 годы служил в армии, участник Великой Отечественной Войны. В 1948-1952 годы - заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель редактора газеты «Лениншіл жас». В 1952-1954 годы - литературный консультант Союза писателей Казахстана. В 1955-1956 годы - заместитель редактора газеты «Қазақ әдибиеті». В 1957-1963 годы - главный редактор журнала «Жұлдыз». В 1963-1971 годы - секретарь Союза писателей Казахстана. В 1973-1983 годы - секретарь правления Союза писателей СССР. В 1979-1983 годы - первый секретарь Союза писателей Казахстана. В 1983-1988 годы - на творческой работе. Депутат Верховного Совета СССР 10-го созыва.

Первый поэтический сборник «Жеңіс жырлары» вышел в 1949 году. Внес большой вклад в развитие жанра поэмы в казахской литературе: «Нұрлы жол», «Қиял Қанаты», «Дала дастарқаны», «Туған жер», «Қыран дала», «Байқоныр баспалдалдақтары» и другие. В поэме «Жыр туралы жыр» воссоздал героический образ Мусы Джалиля. Поэма «Жесір тағдыры» отражает судьбу казахской женщины. История казахского народа, его антиколониальная борьба описывается в поэме «Мен қазақпын». Жизни и творчеству кюйши-композитора Курмангазы посвящена поэма «Кісен ашқан». Произведения Молдагалиева переведены на русский, английский, немецкий, монгольский, арабский языки. Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта», двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, лауреат Государственной премии СССР и КазССР.





85 лет назад (1924-1988) родился СМАХАНУЛЫ Шона - писатель, сатирик. Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Таласского района Жамбылской области. Окончил филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая (Казахский национальный педагогический университет имени Абая). В 1943-1957 гг. - на педагогической работе в Жамбылской области. В 1957-1958 гг. - редактор Казгослитиздата. В 1958-1963 гг. - литературный сотрудник, заведующий отделом газеты «Қазақстан мұғалімі». В 1964-1968 годы - фельетонист сатирического журнала «Ара» - «Шмель». В 1973-1984 гг. - редактор, заведующий отделом издательства «Жазушы». Автор многих сборников сатирических стихов: «Купорос», «Черкалка и кричалка», «Доля хитрой лисы», «Серый козел», «Судите сами», «Колючие», «Затаенный клык», «Золотое яйцо», «Бей, колотушка, бей», «Лечу к Луне», «Бритва», «Черт из сундука», «Паутина». Шона Смаханулы своим творчеством, своими произведениями убеждает читателя, что жанр басни далеко не исчерпан. На стихи Шона Смаханулы написан ряд популярных песен. Его перу принадлежат переводы оперетт «Ринальдо идет в бой» Модуньо, «Мадемуазель Нитуш» Эрве. Награжден медалями и Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Средняя школа в г.Алматы названа именем писателя.





64 года назад (1955) родилась НИКИТИНСКАЯ Екатерина Сергеевна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родилась в г. Алма-Ата. Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, экономист (1977).

Трудовая деятельность: старший научный сотрудник Института экономики академии наук Казахстана (1977-1991); заместитель начальника управления Госкомимущества Республики Казахстан (1991-1993); вице-президент АО «Атакент» (1993-1994); директор ТОО «Интраст «Казахстан жолдары» (1994-1995); заместитель председателя Госкомимущества Республики Казахстан (1995-1996); советник президента фирмы «Essex» (1996-1997); директор контрольно-ревизионного департамента Агентства по контролю за стратегическими ресурсами Республики Казахстан (1997); финансовый директор РГП «Агентство «Хабар» (1997-1998); советник представительства фирмы «Essex» (1998-2001); директор исполнительной дирекции Конфедерации работодателей Республики Казахстан (2001-2004); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2004-2005); заместитель руководителя аппарата Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2005-2006); первый заместитель председателя правления союза «Атамекен»; генеральный директор ТОО «Палата финансовых и налоговых консультантов Республики Казахстан» (2007-2012); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2011); двумя медалями; Почетной грамотой Республики Казахстан7





64 года назад (1955) родился КАНАГАТОВ Ильсияр Баймухамедович - директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Уроженец г. Чугучак (КНР). Окончил Казахский институт физической культуры, преподаватель физического воспитания (1977); Университет «Кайнар», экономист (2006).

Трудовая деятельность: учитель физвоспитания (1977-1980); инструктор, заведующий отделом ЦС ДСО «Кайрат» (1980-1987); начальник управления, заведующий отделом, заместитель начальника управления Республиканского совета ВДФСО профсоюзов (1987-1991); заместитель председателя Центрального физкультурно-спортивного клуба «Кайрат» (1991); заместитель председателя кооператива «Айдын» (1991-1992); заместитель председателя Центрального совета сельского физкультурно-спортивного общества «Кайрат» (1992-1994); начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Республики Казахстан (1994-1997); главный специалист департамента туризма и спорта Министерства образования и культуры Республики Казахстан (1997); главный специалист Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (1997-1999); начальник отдела Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан (1999); начальник отдела, начальник управления спортивно-массовой работы, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту (1999-2004); заместитель председателя Комитета по делам спорта Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2004-2006); директор РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2006-2010); заместитель председателя Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (03.2010-05.2010); председатель Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2010-2012); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (2012-2013); председатель Комитета профессионального футбола (2013-2014); председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2018).

На занимаемой должности - с января 2018 года.