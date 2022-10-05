5 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день учителя (World Teachers' Day)

Учрежден ЮНЕСКО в 1994 году, его задача - привлечь внимание к положению учителей в обществе. Дата этого международного дня была выбрана неслучайно: 5 октября 1966 года конференция, созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда, приняла первый международный документ, который определял условия труда учителей - Рекомендацию «О положении учителей».

День СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии)

СВМДА - международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств, в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Первый саммит СВМДА был проведен в 2002 году.

Международный день детского церебрального паралича

Отмечается в первую среду октября. Запущен Альянсом детского церебрального паралича (Австралия) совместно с Объединением детского церебрального паралича (США). Проект поддержали более 270 организаций и больниц из 46 стран. Это специальный день, когда люди делятся своими идеями, как можно было бы сделать мир для детей с ДЦП лучше и проще.

СОБЫТИЯ

В 1868 году начал свою историю город Талдыкорган, когда на месте зимовки (кыстау) с одноименным названием основали село Гавриловское, которое развиваясь, постепенно превращалось в небольшой городок. В 1920 году поселение переименовали в Талды-Курган (русский эквивалент исконного слова Талдыкорган, что на казахском означает «ивовый курган»).

В 30-х и начале 40-х годов село было центром Талды-Курганского района, а с 1944 года оно стало полноценным городом. Уже в 1967 году город стал центром всей области. 22 сентября 2001 года столица Алматинской области была перенесена из города Алматы в Талдыкорган, и эта дата стала поистине началом возрождения города. С 8 июня 2022 года административный центр Жетысуской области.

В 1930 году в Алматы был открыт Казахский сельскохозяйственный институт (ныне - Казахский государственный аграрный университет).

Первоначально институт имел 2 факультета (зерновых и технических культур), 11 кафедр, на которых обучался 131 студент, работало 42 преподавателя. Первый выпуск состоялся в 1933 году - высшее образование получили 78 человек (в том числе 20 казахов), из них 51 агроном и 27 плодоовощеводов.

В 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым впервые была озвучена идея о созыве СВМДА.

Глава государства подчеркнул, что суть инициативы заключается в стремлении возобновить ранее не увенчавшиеся успехом попытки создать эффективную и универсальную структуру по обеспечению безопасности на азиатском континенте, где в отличие от других регионов мира подобный механизм еще не сформирован.

В непростых условиях глобального развития институциональному становлению и укреплению СВМДА предшествовали долгие обсуждения, дискуссии, кропотливый поиск точек соприкосновения. Первая встреча прошла в апреле 1993 года.

В 1992 году состоялось первое выступление Президента РК Н. Назарбаева в ООН в качестве главы нового независимого государства - члена ООН на пленарном заседании Генассамблеи.

Президент Казахстана предложил государствам-членам начать формирование Фонда миротворческих усилий ООН по формуле «1+1». Это означало, что каждое государство, сокращая свои военные расходы, передавало бы в ООН один процент от своего оборонного бюджета, ежегодно увеличивая свои отчисления еще на один процент.

В 1993 году на доме, где жил казахский поэт, писатель и переводчик Жумекен Нажимеденов (1935-1983), была установлена мемориальная доска.

Нажимеденов Жумекен Сабырович является автором текста гимна Республики Казахстан. Текст песни «Менің Қазақстаным» был написан им в начале его творческого пути, в 21 год. Тогда на его стихи «Мой Казахстан» музыку написал композитор Шамши Калдаяков. В исполнении Жамал Омаровой песня стала очень популярной, народным гимном. Когда речь зашла о создании нового гимна Республики, сам Президент Назарбаев выбрал эту песню.

Его произведения были переведены и опубликованы на многих языках. В свою очередь, Жумекен Нажимеденов перевел на казахский язык произведения А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Н. Хикмета и другие.

В 2007 году в Душанбе был создан Совет руководителей миграционных органов государств - участников СНГ. В его состав входят руководители миграционных органов - Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Совет является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств и предназначен для обеспечения координации взаимодействия и решения вопросов в области миграционной политики.

В 2010 году Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова получила Федеральную премию госдепартамента США.

Этой награды она удостоена в знак признания заслуг по оказанию информационной и учебно-методической помощи в изучении английского языка и американской культуры тем, кто желает изучать английский язык и больше знать о Соединенных Штатах.

В 2011 году в городе Гомель прошли Дни казахского кино. Фильмом церемонии открытия выбрана историческая драма «Кочевник» режиссерского трио Сергея Бодрова, Ивана Пассера и Талгата Теменова. Кроме того, зрителям были представлены лучшие ленты киностудии «Казахфильм», в числе которых - драма «Кардиограмма» и романтическая комедия «Ирония любви».

В 2012 году была создана Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан, основной целью которой является создание эффективного механизма кооперации информационной работы государственных органов, а также создание условий для эффективного взаимодействия государственных органов и СМИ. Регулярно проводимые СЦК брифинги стали главной площадкой общения представителей госорганов и общественности с журналистами по актуальным вопросам развития социально-экономического и политического развития Казахстана.

В 2013 году в Кокшетау на Международной научно-практической конференции потомки хана Абылая передали в дар Главе государства бюст великого предка. Представитель потомков хана поблагодарила Нурсултана Назарбаева за то, что благодаря его усилиям поднимаются имена предков всего казахского народа. Абылай (1711-1781) - хан всего Казахского ханства, признанный всеми жузами, сын Коркем Уали-султана, внук Абылай хана Каншера, потомок Барак-хана (в 9-м колене).

В 2013 году в Андреевский кафедральный собор была доставлена уникальная православная святыня - ковчег с частицей Животворящего Креста Христова, хранящегося в православном Преображенском монастыре Кутлумуш на горе Афон в Греции.

В Казахстан православную святыню доставили благодаря согласию настоятеля монастыря архимандрита Христодулосу и с разрешения святой общины горы Афон на ходатайство митрополита Астанайского и Казахстанского Александра и по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

В 2015 году в Айтекебийском районе, на средневековом некрополе «Хан моласы», где покоится прах хана Младшего жуза и главнокомандующего объединенным казахским войском в освободительной борьбе народа с джунгарами - хана Абулхаира, в торжественной обстановке открылся мемориальный комплекс одного из самых известных казахских правителей.

Комплекс состоит из мавзолея над могилой хана и памятного знака. Знак представляет собой высокий стилобат, поднятый над плоскостью степи, из центра которого гордо взмывают три стелы-знамени, покрытые тамгами всех казахских родов. Такая концепция, по мнению автора Бека Ибраева, отражает деятельность хана Абулхаира, сумевшего в жестоких условиях войны с джунгарами объединить все казахские жузы в единый народ.

В 2016 году фильм «Дорога к матери», в основу сюжета которого легла история о силе материнской любви, помогающая главному герою выжить и справиться с тяжелыми испытаниями на пути домой, получил Гран-при фестиваля «Евразийский мост». Приз за лучшую женскую роль достался Алтынай Ногербек, сыгравшую главную героиню.

Гостями и участниками фестиваля стали кинематографисты из России, Украины, Беларуси, Италии, Германии, Сербии, Казахстана, Китая, Южной Кореи, Бельгии, Индии, Армении.

В 2018 году в музей им. Амангельды Иманова в Амангельдинском районе привезли бюст Кейки батыра, над созданием которого работали венгерские ученые-антропологи. Работу по идентификации и восстановлению облика народного героя провели в столице Венгрии - Будапеште специалисты Музея естественных наук под руководством генерального директора Золтана Коршоша.

«Бюст батыра привез из Алматы местный предприниматель Танатар Ахметов. Также он передал музею и документы, сохранившиеся и переданные из министерств культуры Венгрии и России. Теперь их может увидеть каждый желающий», - сообщили в музее.

В 2019 году в Алматы открылась мемориальная доска на доме, где жил народный писатель, общественный и политический деятель, заслуженный деятель культуры Казахской ССР, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Казахской ССР Шерхан Муртаза, произведения которого были переведены на многие языки мира.

В 2021 году с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» и первым в мире киноэкипажем. На борту находились российская актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

Киноэкипаж отправился на МКС ради фильма «Вызов», который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.