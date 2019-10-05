5 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день учителя

Учрежден ЮНЕСКО в 1994 году, его задача - привлечь внимание к положению учителей в обществе. Дата этого международного дня была выбрана неслучайно: 5 октября 1966 года конференция, созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда, приняла первый международный документ, который определял условия труда учителей, - Рекомендацию «О положении учителей».

День СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии)

СВМДА - международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств, в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Первый саммит СВМДА был проведён в 2002 году.

День астрономии

Отмечается два раза в год - весной и осенью - всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин.

Старт Дню астрономии был дан в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д. Бергер (Doug Berger) решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах - на улицах, в торговых центрах, парках.

СОБЫТИЯ

В 1868 году начал свою историю город Талдыкорган, когда на месте зимовки (кыстау) с одноименным названием было основано село Гавриловское, которое развиваясь, постепенно превращалось в небольшой городок. В 1920 году поселение переименовали в Талды-Курган (русский эквивалент исконного слова Талдыкорган, что на казахском означает «ивовый курган»).

В 30-х и начале 40-х годов село было центром Талды-Курганского района, а с 1944 года оно стало полноценным городом. Уже в 1967 году город стал центром всей области. 22 сентября 2001 года столица Алматинской области была перенесена из города Алматы в Талдыкорган, и эта дата стала поистине началом возрождения города.

1930 году был открыт Казахский сельскохозяйственный институт (ныне - Казахский государственный аграрный университет, КазГосАгрУ).

В 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН впервые озвучена Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым идея о созыве СВМДА.

В отличие от других регионов мира, в тот момент в Азии ещё не существовало подобной структуры, а более ранние попытки её создания не увенчались успехом. Инициатива получила поддержку со стороны ряда азиатских государств, которые убедились, что именно такая структура является велением времени.

В 1993 году на доме, где жил поэт Жумекен Нажимеденов, установлена мемориальная доска. Нажимеденов Жумекен Сабырович (1935-1983) - казахский поэт, писатель и переводчик. Является автором текста действующего гимна Республики Казахстан. Текст песни «Менің Қазақстаным» был написан им в начале его творческого пути, в возрасте 21 год. Тогда на его стихи «Мой Казахстан» музыку написал композитор Шамши Калдаяков. В исполнении Жамал Омаровой песня стала очень популярной, чуть ли не народным гимном. Когда речь зашла о создании нового гимна Республики, сам Президент Назарбаев выбрал эту песню.

Его произведения были переведены и опубликованы на многих языках. В свою очередь, Жумекен Нажимеденов перевёл на казахский язык произведения А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Н. Хикмета и др.

В 2010 году Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. С. Муканова получила Федеральную премию госдепартамента США.

Этой награды она удостоена в знак признания заслуг по оказанию информационной и учебно-методической помощи в изучении английского языка и американской культуры тем, кто желает изучать английский язык и больше знать о Соединенных Штатах.

В 2011 году в городе Гомель прошли Дни казахского кино. Фильмом церемонии открытия выбрана историческая драма «Кочевник» режиссерского трио Сергея Бодрова, Ивана Пассера и Талгата Теменова. Кроме того, зрителям были представлены лучшие ленты киностудии «Казахфильм», в числе которых - драма «Кардиограмма» и романтическая комедия «Ирония любви».

В 2012 году было создано республиканское государственное учреждение «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.

Основной целью СЦК является создание эффективного механизма кооперации информационной работы государственных органов, а также создание условий для эффективного взаимодействия государственных органов и СМИ. Регулярно проводимые СЦК брифинги стали главной площадкой общения представителей госорганов и общественности с журналистами по актуальным вопросам развития социально-экономического и политического развития Казахстана.

В 2013 году в Кокшетау на Международной научно-практической конференции потомки хана Абылая передали в дар Главе государства бюст великого предка. Представитель потомков хана поблагодарила Первого Президента независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева за то, что благодаря его усилиям поднимаются имена предков всего казахского народа.

Абылай-хан (1711-1781) - хан всего Казахского ханства, признанный всеми жузами, сын Коркем Уали-султана, внук Абылай хана Каншера, потомок Барак-хана (в 9-м колене).

В 2016 году фильм «Дорога к матери», в основу сюжета которого легла история о силе материнской любви, помогающая главному герою выжить и справиться с тяжелыми испытаниями на пути домой, получил Гран-при фестиваля «Евразийский мост». Приз за лучшую женскую роль достался Алтынай Ногербек, сыгравшую главную героиню.

Гостями и участниками фестиваля стали кинематографисты из России, Украины, Беларуси, Италии, Германии, Сербии, Казахстана, Китая, Южной Кореи, Бельгии, Сербии, Индии, Армении.

В 2018 году в музей им. А. Иманова в Амангельдинском районе привезли бюст Кейки батыра, над созданием которого работали венгерские ученые-антропологи. Работу по идентификации и восстановлению облика народного героя провели в столице Венгрии - Будапеште специалисты Музея естественных наук под руководством генерального директора Золтана Коршоша.

«Бюст батыра привез из Алматы местный предприниматель Танатар Ахметов. Также он передал музею и документы, сохранившиеся и переданные из министерств культуры Венгрии и России. Теперь их может увидеть каждый желающий», - сообщили в музее им. А. Иманова.