5 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1964) родилась- киноактриса, член Союза кинематографистов Казахстана (1991), Народная артистка РК, заслуженный деятель Казахстана.

Родилась в Алматы. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1989).

В кино - с 12 лет. Её дебютом стала роль юной Айгерим в фильме Абдулы Карсакбаева «Погоня в степи» (1979). Фильм имел оглушительный успех. Зрители и критики с восторгом приняли работу юной актрисы. Режиссёры активно стали приглашать её сниматься в своих фильмах. Заметили талант актрисы и на казахском телевидении, в 1982 году Гульнару пригласили работать диктором. Впоследствии Гульнара много работала на телевидении, была ведущей, снималась в различных телевизионных проектах.

Параллельно снималась в кино. С 1985 года Гульнара Дусматова - штатная актриса киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова. За 30 лет творческой деятельности она снялась более чем в 20 фильмах, сыграла в первых казахстанских сериалах «Перекрёсток» и «Саранча».





47 лет назад (1972) родился ЖУМАБЕКОВ Булат Серикович - аким г. Петропавловска.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном; Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность: агроном крестьянского хозяйства в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области (с 1995 года); председатель районного комитета по управлению земельными ресурсами, начальник районного отдела сельского хозяйства (1999-2007); аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (2007-2009); руководитель аппарата акима СКО (2009-2011); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2011-2012); аким города Петропавловска (2012-2013); коммерческий директор ТОО «JELS-ASTANA» (02.2014-08.2014); аким Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (2014-2018); аким района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалью «Ерен еңбегi үшiн» (2010).





32 года назад (1987) родился ИСАКУЛОВ Рахымжан Ержанович - руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области.

Окончил Роял Холловей Университет Лондона по программе «Болашак», бакалавр экономики и менеджмента; Национальный аспирантский институт политических исследований по гранту Правительства Японии в рамках программы молодых лидеров, магистр государственного управления.

Трудовая деятельность: работал на различных должностях в администрации Президента РК; государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с сентября 2018 года.