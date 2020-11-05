5 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День внешней разведки Казахстана

15 октября 1993 года Глава государства подписал Указ «О разведывательных подразделениях Комитета национальной безопасности и Министерства обороны Республики Казахстан». Собственно, именно с этого момента можно начинать отсчет истории органов внешней разведки суверенного Казахстана. Однако на сегодня так называемой отправной точкой создания разведывательной службы независимого Казахстана в том виде, в котором она существует по сей день, принято считать 5 ноября. В этот день в 1997 году был издан Указ Президента Республики Казахстан, на основе которого и была создана служба «Барлау», сегодня это Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар».

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (A/RES/70/203) в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии. Эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами.

Дата проведения была выбрана по инициативе японской делегации. Этот выбор связан с историей «Инамура-но-хи» о крестьянине, который 5 ноября 1854 года пожертвовал своим имуществом, чтобы спасти жителей своей деревни. Он поджёг свой урожай, предупредив об опасности жителей деревни, благодаря чему они спаслись. После цунами он принял самое активное участие в восстановлении деревни.

Международный день менеджеров волонтеров

Появился этот праздник благодаря американцу Нану Хаутроуну, который длительное время занимался менеджментом волонтеров на профессиональном уровне. В первый раз праздник был отмечен в 1999 году 5 декабря, в день, когда люди всего мира празднуют День волонтеров (негласное название Международного дня добровольцев во имя экономического и социального развития). Но со временем данный праздник стал самостоятельным и его перенесли на 5 ноября.

СОБЫТИЯ

В 1948 году согласно Постановлению Совета Министров Союза ССР №4137-1658 было принято решение о строительстве машиностроительного предприятия на севере Казахстана. В сентябре 1960 года сдан в эксплуатацию первый производственный корпус, на площадях которого развернулась подготовка первого заводского изделия зернопогрузчика АПП-125. Товарная партия зернопогрузчиков изготовлена 30 марта 1961 года. Начался отсчет производственной деятельности Петропавловского завода тяжелого машиностроения.

В 1993 году была учреждена Международная стипендия «Болашак». Впервые в истории государств постсоветского пространства талантливой молодежи была предоставлена возможность получать образование за рубежом полностью за счет государства.

В 1999 году на центральной пощади города Кокшетау был открыт памятник Абылай хану. Его авторы - скульптор Ю. Баймукашев, архитектор Т. Джумагалиев.

Памятник Абылай хану - это композиционный комплекс, состоящий из скульптуры хана, который сидит на троне, а за его спиной находятся колонна и скульптура сокола с развернутыми крыльями наверху колонны. Высота скульптуры Абылай хана составляет 5 метров, высота колонны - 14 метров. На открытии президент Республики Казахстан Н. Назарбаев заложил у подножия монумента капсулу с землей, доставленной из Туркестана из мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, где похоронен Абылай хан.

В 2004 году одной из улиц города Кызылорды присвоено имя Сагымбая Рысбаева. Сагымбай Рысбаев в начале 30-х годов прошлого столетия занимал должность руководителя города, был подвергнут репрессиям за то, что распределил среди голодающих около 5-6 тонн пшена, хранившегося на складе одного из сел. Поддерживал тесные дружеские связи с Сакеном Сейфуллиным и Беимбетом Майлиным.

В 2009 году в Казахстане началась выдача биометрических паспортов, имеющих на последней странице невидимый глазу электронный чип, который содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, номер паспорта, дата выдачи и срок действия документа, индивидуальный идентификационный номер, цифровые фотоизображение и подпись владельца. Электронные биометрические паспорта помимо Казахстана действовали уже в 17 странах мира.

В 2013 году финалист конкурса юных пианистов «Аstana Рiano Рassion» Санжарали Копбаев включен в VIP-листинг Казахстана «Будущее нации», в котором регистрируются потенциальные лидеры нашей страны - победители олимпиад республиканского и международного значения, в интеллектуальных, общеобразовательных, научных, музыкальных, спортивных состязаниях.

Санжарали Копбаев - единственный финалист первого международного конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion» из Казахстана. В свои девять лет он покорил жюри и гостей конкурса звуковым разнообразием, живой игрой и непосредственностью.

В 2013 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «Костанай», «Талдыкорган», «Тараз» из серии «Города Казахстана» номиналом 50 тенге. Монеты изготовлены из сплава «нейзильбер», диаметр - 23 мм, масса - 4,71 грамма, тираж - 50 тыс. шт. каждого наименования.

В 2014 году в Алматы с целью увековечения памяти народного писателя Казахстана, автора более 40 книг, ставших классикой казахской литературы, Азильхана Нуршаихова была установлена мемориальная доска на доме по улице Курмангазы, 90, где он прожил 27 лет.

В 2016 году всемирно известный корейский пианист Пэк Кон У впервые выступил в Казахстане. 70-летний солист дал концерт на сцене Национального театра оперы и балета Astana Opera с симфоническим оркестром этого театра под руководством дирижера, заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова. В программе прозвучали произведения Людвига ван Бетховена и Сергея Рахманинова.

В 2018 году была запущена работа международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, который стал рождением нового дня современной хроники технологического развития Республики Казахстан.

В 2019 году в Алматы прошел спектакль в честь 125-летия великого казахского писателя Беимбета Майлина. Актеры Костанайского областного казахского театра драмы имени Ильяса Омарова сумели показать зрителям детство, юношество и последние годы жизни известного писателя. Главную роль писателя исполнил Нурлан Байшин.

Спектакль был показан в Казахском государственном академическом театре драмы имени Мухтара Ауэзова. Внучка Беймбета Майлина Дамен Сейтжанова поблагодарила актеров за постановку, а зрителей за поддержку.