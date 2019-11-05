5 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (A/RES/70/203) в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии. Эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами.

Дата проведения была выбрана по инициативе японской делегации. Этот выбор связан с историей «Инамура-но-хи» о крестьянине, который 5 ноября 1854 года пожертвовал своим имуществом, чтобы спасти жителей своей деревни. Он поджёг свой урожай, предупредив об опасности жителей деревни, благодаря чему они спаслись. После цунами он принял самое активное участие в восстановлении деревни.

Международный день менеджеров волонтеров

Появился этот праздник благодаря американцу Нану Хаутроуну, который длительное время занимался менеджментом волонтеров на профессиональном уровне. В первый раз праздник был отмечен в 1999 году 5 декабря, в день, когда люди всего мира празднуют День волонтеров (негласное название Международного дня добровольцев во имя экономического и социального развития). Но со временем данный праздник стал самостоятельным и его перенесли на 5 ноября.

День внешней разведки Казахстана

15 октября 1993 года Глава государства подписал Указ «О разведывательных подразделениях Комитета национальной безопасности и Министерства обороны Республики Казахстан». Собственно, именно с этого момента можно начинать отсчет истории органов внешней разведки суверенного Казахстана. Однако на сегодня так называемой отправной точкой создания разведывательной службы независимого Казахстана в том виде, в котором она существует по сей день, принято считать 5 ноября. В этот день в 1997 году был издан Указ Президента Республики Казахстан, на основе которого и была создана служба «Барлау», сегодня это Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар».

СОБЫТИЯ

В 1948 году согласно Постановлению Совета Министров Союза ССР №4137-1658 принято решение о строительстве машиностроительного предприятия на севере Казахстана. В сентябре 1960 года сдан в эксплуатацию первый производственный корпус, на площадях которого развернулась подготовка первого заводского изделия зернопогрузчика АПП-125. Товарная партия зернопогрузчиков изготовлена 30 марта 1961 года. Начался отсчет производственной деятельности Петропавловского завода тяжелого машиностроения.

В 1993 году была учреждена Международная стипендия «Болашак». Впервые в истории государств постсоветского пространства талантливой молодежи была предоставлена возможность получать образование за рубежом полностью за счет государства.

В 1999 году на центральной пощади города Кокшетау был открыт памятник Абылай хану. Его авторы - скульптор Ю. Баймукашев, архитектор Т. Джумагалиев.

Памятник Абылай хану - это композиционный комплекс, состоящий из скульптуры хана, который сидит на троне, а за его спиной находятся колонна и скульптура сокола с развернутыми крыльями наверху колонны.

Высота скульптуры Абылай хана составляет 5 метров, высота колонны – 14 метров. Абылай хан похоронен в Туркестане, в мавзолее Кожи Ахмеда Яссауи, с места его захоронения была взята капсула с землей и заложена у подножия памятника великому хану в Кокшетау.

В 2004 году одной из улиц города Кызылорды присвоено имя Сагымбая Рысбаева. Сагымбай Рысбаев в начале 30-х годов прошлого столетия занимал должность руководителя города, был подвергнут репрессиям за то, что распределил среди голодающих около 5-6 тонн пшена, хранившегося на складе одного из сел. Поддерживал тесные дружеские связи с Сакеном Сейфуллиным и Беимбетом Майлиным.

В 2009 году в Казахстане началась выдача биометрических паспортов, имеющих на последней странице невидимый глазу электронный чип, который содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, номер паспорта, дата выдачи и срок действия документа, индивидуальный идентификационный номер, цифровые фотоизображение и подпись владельца. Электронные биометрические паспорта помимо Казахстана действовали уже в 17 странах мира.

В 2013 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «Костанай», «Талдыкорган», «Тараз» из серии «Города Казахстана» номиналом 50 тенге. Монеты изготовлены из сплава «нейзильбер», диаметр - 23 мм, масса - 4,71 грамма, тираж – 50 тысяч штук каждого наименования.

В 2014 году в Алматы с целью увековечения памяти народного писателя Казахстана, автора более 40 книг, ставших классикой казахской литературы, Азильхана Нуршаихова была установлена мемориальная доска на доме по улице Курмангазы, 90, где он прожил 27 лет.

В 2018 году была запущена работа международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, который стал рождением нового дня современной хроники технологического развития Республики Казахстан.

В 2018 году в канадском Калгари завершился первый этап Кубка мира по шорт-треку. Казахстанец Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль, уступив только олимпийскому чемпиону на этой дистанции китайцу У Дацзину (39.915). Результат Ажигалиева 40.136 секунд является новым рекордом Казахстана.