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    $5 млрд составил объем взаимной торговли ЕАЭС в январе 2022 года

    23 Марта 2022, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем взаимной торговли Евразийского экономического союза в январе 2022 года составил 5 млрд долларов США. Это на 17,3% больше, чем в январе 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах Союза. Наибольший прирост наблюдался в Кыргызстане (на 80%) и Армении (на 39,3%).

    Продолжается активная торговля продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. Объем поставок на рынок Союза в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года вырос на 27,8%. Поставки из России увеличились на 50,5%, Армении – на 32,8%, Беларуси – на 18%.

    Объем поставок на внутренний рынок Союза металлов и изделий из них в январе 2022 года превысил уровень января 2021 года на 38,6% и составил более 700 млн долларов США.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Статистика ЕАЭС
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