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    5 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    5 Мая 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день борьбы за права инвалидов

    Этот день посвящен борьбе за равные права инвалидов и обычных людей, а также борьбе против дискриминации инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.

    Международный день акушерки

    Идея проведения такого дня была предложена на конференции Международной конфедерации акушерок в Нидерландах в 1987 году. Регулярно праздник стал отмечаться с 1992 года. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах.

    СОБЫТИЯ

    В 1918 году на Всеказахском съезде молодежи была создана молодежная организация «Жас азамат». Цель «Жас азамат» - объединение казахской молодежи, защита национальных интересов. На съезде избрано руководство организации: председатель - М. Мырзаулы, члены - С. Садуакасов, М. Сеитов, Г. Досымбекова, А. Байдильдин. «Жас азамат» призывало поддержать Алашскую автономию, оказать противоборство образованию советской формы управления.

    В 1925 году в Оренбурге при Краевом партийном комитете вышел в свет первый номер газеты «Теңдік» («Равноправие»). В первом номере была опубликована статья редактора газеты Сары Есовой «В день печати», в которой она обозначила основные задачи газеты: раскрепощение женщины, привлечение к активной общественной жизни.

    В июле 1926 года газета была преобразована в журнал «Әйел теңдігі» («Равноправие женщины»). Это был ежемесячный политический, литературно-художественный журнал для женщин, которому активно помогали Беимбет Майлин, Сабит Муканов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Рахим Сугиров, Нагима Арыкова, Назипа Кулжанова, Шолпан Иманбаева.

    В 1986 году в Актобе был открыт центральный мемориальный музей Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, который ежегодно посещают около 30 тысяч человек. В фонде музея свыше 7 тысяч экспонатов, среди которых привезённое с фронта оружие, а также более десяти книг, посвящённых подвигу Алии, черновики её писем, адресованных домой и многое другое. Запас экспонатов ежегодно пополняется. Филиал музея открыт в родном ауле героини - Алибайсай Кобдинского района.

    В 1991 году был организован экологический союз «Табиғат», председателем которого стал Мэлс Елеусизов. В 2002 году экосоюз был удостоен престижной премии Global-500.

    В 2011 году в Актобе, на аллее Героев, состоялась торжественная церемония закладки капсулы с землей из-под города Ржева, где в годы Второй мировой войны в ожесточенных боях погибли 10 000 воинов из 100-й и 101-й казахских отдельных стрелковых бригад. Как известно, эти бригады были сформированы в 1941 году в Актобе и Алматы из числа молодых казахов-добровольцев. В первые недели обе бригады потеряли до 80% бойцов.

    В 2012 году Республика Казахстан, Российская Федерация, Грузия, Азербайджанская Республика, Республика Таджикистан, Кыргызская Республика и Украина присоединились к всемирной кампании «День климатических последствий».

    День климатических последствий - глобальная кампания, которая проходит по всему миру в местах, где изменения климата уже нанесли непоправимый вред.

    В 2014 году памятная казахстанская банкнота номиналом 1000 тенге с изображением великого древнего тюркского полководца Кюльтегина выиграла в номинации «Лучшая банкнота 2013 года IBNS» и установила мировой рекорд среди стран-участниц международного конкурса банкнот.

    В 2014 году историк Колумбийского университета Рафис Абазов, приглашенный в Рим для изучения архивов, в рамках научного проекта «Рим и Алаш: культурное наследие», обнаружил в секретных архивах Ватикана и ордена Иезуитов неизвестные карты Казахстана.

    Ученые надеялись найти доказательства взаимодействий между Римской империей и кочевыми племенами Евразии, в том числе, предками казахов. В процессе изучения секретных архивов и были найдены карты территории Казахстана, которые датируются ориентировочно XVI-XVII веком.

    В 2014 году дипломатические представительства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создали в Астане свой комитет. Новая структура будет способствовать росту взаимодействия между Казахстаном и странами АСЕАН.

    В 2017 году около села Енбекши Алакольского района Алматинской области, в горах, было обнаружено семь старинных книг. Эти ценные издания вышли в печать 100-120 лет назад. Найденные книги сейчас находятся в мечети.

    В 2017 году ежедневная газета VATAN перевела на турецкий язык и опубликовала статью Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

    VATAN - ежедневная турецкая газета, выходящая под эгидой Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. Основана 2 сентября 2002 года. Тираж превышает 100 тыс. экземпляров.

    В 2018 году в Турецкой Республике открылась историческая выставка «Наследие Ясауи и Туркестан», на которой были представлены хикметы (книга изречений) Ходжа Ахмеда Ясави и Кул Азима, написанные примерно в 1845 году, оригинальный вариант книги мудрости «Диуани хикмет», 326-страничный труд С. Бакыргани «Диуан», рукописи, написанные на тюркском языке, посвященные Ходжа Ахмеду Ясави «Бустан уль-Мухиббин», и более 100 картин, отражающие исторические и святые места Южно-Казахстанской области.

    В 2019 году при поддержке центра истории и культурного наследия «I-qazaq» и проектного офиса «Рухани жаңғыру» прошла выставка «Актуальность и воссоздание забытых традиций и обычаев», на которой гостям выставки свои уникальные творения продемонстрировала Укижан Ементаева. На вышитых полотнах она отразила историю Казахстана и тюрков. В числе ее работ были карты средневековых городов Великого шелкового пути, руны, изображение саукеле и многое другое.

    В 2021 году в Уральске спустили на воду малый сторожевой корабль «Түркістан», названный в честь духовной столицы тюркского мира. Его задача - охранять территориальные воды Государственной границы и континентального шельфа.

    В 2021 году Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты JUBAN MOLDAGALIEV.100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди».

    На реверсе монеты расположено портретное изображение Жубана Молдагалиева. Слева от изображения - надписи «100 JYL», «2020», обозначающие юбилейную дату и год чеканки. В верхней части монеты расположена надпись JUBAN MOLDAǴALIEV. Монета изготовлена из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качества brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 7 000 штук.

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