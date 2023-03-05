5 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день детского телевидения и радиовещания

Был введен ЮНИСЕФ в 1991 году. Изначально отмечался в декабре, а с 2009 года его празднование перенесено на первое воскресенье марта.

Главная цель праздника - поощрять средства массовой информации по всему миру уделять больше внимания вопросам, связанным с детьми. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ и радиопередач.

СОБЫТИЯ

В 1996 году постановкой пьесы Габита Мусрепова «Ақан сері-Ақтоқты» (режиссер Ж. Омаров) был открыт Акмолинский областной казахский музыкально-драматический театр. В том же году театру было присвоено имя Ш. Хусаинова. Первый художественный руководитель и главный директор театра - М. Оспанов. В репертуаре театра - казахская, русская, зарубежная драматургия.

В 2010 году в городе Саппоро на Хоккайдо, являющемся одним из развитых научно-технологических и агропромышленных регионов Японии, состоялась торжественная церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан. Почетным консулом Казахстана на Хоккайдо назначен президент транспортно-логистической компании «Касей Хая» Мамору Омото.

В 2010 году в Брюсселе посольством Республики Казахстан совместно с Европейским институтом международных отношений проведена конференция на тему: «Председательство Казахстана в ОБСЕ», в рамках которой был организован показ документального видеоролика, посвященного председательству Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В 2011 году в Астане, во Дворце независимости, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан провела Съезд женщин Казахстана.

Цель съезда - обсуждение роли женщин в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны, определение перспектив дальнейшего развития государственной гендерной и семейно-демографической политики, выработка механизмов расширения участия женщин в реализации стратегического курса развития Казахстана.

В 2012 году в Астане Национальный научный центр материнства и детства получил официальное заключение Объединенной международной комиссии (англ. Joint Commission International, сокр. JCI).

Это первая на постсоветском пространстве клиника такого уровня, получившая столь авторитетное международное признание в сфере здравоохранения. Всего в мире насчитывается около 300 медицинских организаций, получивших аккредитацию JCI.

В 2012 году в швейцарском городе Женева состоялись переговоры по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В ходе переговоров казахстанская делегация встретилась с генеральным директором ВТО Паскаль Лами. Во время этой встречи он отметил приоритетность задачи вступления Казахстана в ВТО и заверил в том, что секретариат окажет всемерную поддержку и содействие завершению переговорного процесса до конца текущего года.

В 2013 году был открыт уникальный туристический маршрут «Золотое кольцо Семиречья». Лучший тур, чтобы увидеть все самые известные туристские достопримечательности Казахстана и Алматинского региона - Поющий бархан, горы Актау и Катутау в национальном природном парке «Алтын Емель», Чарынский каньон, Кольсайские озера и неповторимое по своей красоте озеро Каинды.

В 2014 году впервые в истории спорта страны казахстанские паралимпийцы смогли завоевать 6 лицензий на зимнюю Паралимпиаду-2014, которая прошла в российском городе Сочи. Казахстан на них представляли Александр Колядин (лыжные гонки), Кайрат Канафин (лыжные гонки и биатлон), Жаныл Балтабаева (лыжные гонки), Елена Мазуренко (лыжные гонки) и Денис Петренко (лыжные гонки).

В 2018 году более 30 медалей (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых) и первое место в общем зачете завоевала сборная Республики Казахстан на Чемпионате Азии по грэпплингу, прошедшем в городе Бишкек. Данный чемпионат впервые проходил с олимпийскими дисциплинами (греко-римская и вольная борьба) под эгидой Всемирной ассоциации борьбы UWW.

В 2020 году в рамках проведения международного женского экономического форума (WEF) известная казахстанская журналистка и продюсер Акмарал Баталова была представлена к награде в номинации «Женщина исключительного превосходства».

Награду казахстанка получила за объективное освещение гуманитарного кризиса в Сирийской Арабской Республике и популяризацию миротворческой роли Казахстана на международной арене.

В 2022 году Международный фонд тюркской культуры и наследия в целях популяризации многовековой культуры и истории тюркских народов в рамках проекта под названием «Три Озана вместе» (озан - поэт-певец) выпустил почтовые марки в связи с годовщиной трех выдающихся поэтов тюркского мира - Юнуса Эмре, Ашыга Алескера и Жамбыла Жабаева.

Дизайн марок отражает портреты поэтов, которые были созданы азербайджанским художником Орханом Гараевым.