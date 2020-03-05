5 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Арабской Республикой Египет.

В декабре 1991 года Египет одним из первых государств мира признал суверенитет Казахстана. Дипломатические отношения между Египтом и Казахстаном были установлены в 1992 году, а уже в 1993 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Каир с официальным визитом, определившим характер взаимодействия двух стран по всему спектру двустороннего сотрудничества.

В 1996 году Акмолинский областной казахский музыкально-драматический театр был открыт постановкой пьесы Габита Мусрепова «Ақан сері-Ақтоқты» (режиссер Ж. Омаров). В том же году театру было присвоено имя Ш. Хусаинова. Первый художественный руководитель и главный директор театра - М. Оспанов. В репертуаре театра - казахская, русская, зарубежная драматургия.

В 2010 году в городе Саппоро на Хоккайдо, являющемся одним из развитых научно-технологических и агропромышленных регионов Японии, состоялась торжественная церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан. Почетным консулом Казахстана на Хоккайдо назначен президент транспортно-логистической компании «Касей Хая» Мамору Омото.

В 2010 году в Брюсселе посольством Республики Казахстан совместно с Европейским институтом международных отношений проведена конференция на тему: «Председательство Казахстана в ОБСЕ», в рамках которой был организован показ документального видеоролика, посвященного председательству Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Всем участникам были вручены изданные посольством книги и брошюры, в том числе содержащие статью Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Судьба и перспективы ОБСЕ», а также публикации о Казахстане и действующем председательстве в европейских средствах массовой информации.

В 2011 году в Астане, во Дворце независимости, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан провела Съезд женщин Казахстана.

Цель съезда - обсуждение роли женщин в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны, определение перспектив дальнейшего развития государственной гендерной и семейно-демографической политики, выработка механизмов расширения участия женщин в реализации стратегического курса развития Казахстана.

В 2012 году в Астане Национальный научный центр материнства и детства получил официальное заключение Объединенной международной комиссии (англ. Joint Commission International, сокр. JCI).

Это первая на постсоветском пространстве клиника такого уровня, получившая столь авторитетное международное признание в сфере здравоохранения. Всего в мире насчитывается около 300 медицинских организаций, получивших аккредитацию JCI.

В 2012 году в швейцарском городе Женева состоялись переговоры по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В ходе переговоров казахстанская делегация встретилась с генеральным директором ВТО Паскаль Лами. Во время этой встречи он отметил приоритетность задачи вступления Казахстана в ВТО и заверил в том, что секретариат окажет всемерную поддержку и содействие завершению переговорного процесса до конца текущего года.

В 2013 году был открыт уникальный туристический маршрут «Золотое кольцо Семиречья». Лучший тур, чтобы увидеть все самые известные туристские достопримечательности Казахстана и Алматинского региона - Поющий бархан, горы Актау и Катутау в национальном природном парке «Алтын Емель», Чарынский каньон, Кольсайские озера и неповторимое по своей красоте озеро Каинды.

В 2014 году впервые в истории спорта страны казахстанские паралимпийцы смогли завоевать 6 лицензий на зимнюю Паралимпиаду-2014, которая прошла в российском городе Сочи. Казахстан на них представляли Александр Колядин (лыжные гонки), Кайрат Канафин (лыжные гонки и биатлон), Жаныл Балтабаева (лыжные гонки), Елена Мазуренко (лыжные гонки) и Денис Петренко (лыжные гонки).

В 2018 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением «Пять социальных инициатив».

Глава государства заявил, что выдвигает социальные инициативы, направленные на улучшение благосостояния населения. К ним относятся: новые возможности приобретения жилья для каждой семьи, снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников, повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи, расширение микрокредитования, а также дальнейшая газификация страны.

В 2018 году более 30 медалей (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых) и первое место в общем зачете завоевала сборная Республики Казахстан на Чемпионате Азии по грэпплингу, прошедшем в городе Бишкек. Данный чемпионат впервые проходил с олимпийскими дисциплинами (греко-римская и вольная борьба) под эгидой Всемирной ассоциации борьбы UWW.