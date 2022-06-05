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    5 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

    5 Июня 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День эколога в Казахстане

    Профессиональный праздник всех экологов, защитников природы и специалистов по охране окружающей среды официально был учрежден Законом Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» в 2011 году. В этот день проходят мероприятия, направленные на повышение информированности населения страны о проблемах охраны окружающей среды.

    Всемирный день окружающей среды

    Праздник провозглашен на 27-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре 1972 года. Дата выбрана в ознаменование начала работы в 1972 году Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды.

    Всемирный день против видовой дискриминации

    Отмечается по инициативе организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) и при поддержке других зоозащитных организаций, таких как Движение за права сельскохозяйственных животных (FARM). Основная его задача - напомнить, что видовой дискриминации нет места в цивилизованном обществе, точно так же как расизму или сексизму.

    Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом

    Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 5 декабря 2017 года приняла предложенную ФАО резолюцию об устойчивом ведении рыболовства, объявив тем самым 5 июня Международным днем борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Эта дата была выбрана потому, что именно 5 июня 2016 года вступил в силу первый международный договор, призванный покончить с незаконным рыбным промыслом.

    СОБЫТИЯ

    В 1938 году город Аулие-Ата был назван именем великого поэта Жамбыла Жабаева. Город Жамбыл - древний город, который в разные годы назывался Талас, Тараз, Аулие-Ата, Мирзоян - был первым городом, названным именем казахского поэта. По просьбам областной общественности, Указом Президента Республики Казахстан в 1997 городу Жамбыл вернули древнее название Тараз.

    В 1991 году принято Постановление Совета Министров Казахской ССР «О присвоении имени Мыржакыпа Дулатова совхозу «Бидаикский».

    Миржакип (Мыржакып) Дулатулы (1885-1935) - казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-освободительного движения Казахстана.

    В 1992 году был подписан Указ Президента РК о создании постоянного представительства Республики Казахстан при ООН. Первый постоянный представитель Республики Казахстан при ООН - Арыстанбекова Акмарал Хайдаровна, видный казахстанский дипломат, первая женщина-посол в истории Казахстана.

    В 1992 году в Капальском районе Алматинской области, в урочище Карашокы установлен памятник акыну Саре Тастанбеккызы.

    Сара Тастанбеккызы (1853-1907) - поэтесса. Уроженка Аксуского района Алматинской области. Прославилась ораторским талантом, прекрасно владела мастерством айтыса, побеждала в состязаниях акынов Арсалана, Ниязбек сала и др.

    В 1992 году подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Норвегия.

    Королевство Норвегия - государство в Северной Европе, на западе и крайнем севере Скандинавского полуострова. Площадь - 385 186 км². Столица - г. Осло. Официальный язык - норвежский; в 6 муниципалитетах северных районов официальным признан саамский язык. Официальная валюта - норвежская крона. Главой государства и исполнительной власти является король.

    В 1993 году на базе республиканского художественного колледжа и факультетов аналогичного профиля Алматинского государственного театрально-художественного института организована Казахская государственная художественная академия. Ныне это Казахская государственная художественная академия имени Т. Жургенова.

    В 1998 году в Астане состоялась церемония открытия Центрального стадиона им. Хаджимукана Мунайтпасова.

    Хаджимукан Мунайтпасов (1886-1948) - знаменитый казахский борец, чемпион мира. Первый казах, который завоевал титул чемпиона мира по французской борьбе, многократно побеждал в мировых, российских, региональных, затем и общесоюзных чемпионатах по классической борьбе среди супертяжеловесов. Является обладателем около полусотни наград и медалей разных проб.

    В 1999 году в Южно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие мавзолея-комплекса Байдибек баба и Домалак ана, а также пяти священных матерей (Марау-Сары бәйбіше, Зеріп, Жұпар, Қарашаш, Сыланды). Строительство велось на общественные пожертвования силами около 50 мастеров в течение двух лет и 10 месяцев.

    В 2007 году члены краеведческого общества «Прииртышье» обнаружили в Абайском районе Восточно-Казахстанской области несколько стоянок человека эпохи каменного века. Археологи относят эти находки к периоду энеолита. Найденные здесь отщепы, скребки, нуклеусы и наконечники копий и стрел подтверждают предположение ученых.

    В 2010 году Казахстан впервые за всю свою историю международной выставочной деятельности на всемирной выставке «Expo Shanghai-2010» построил масштабный павильон площадью 1,5 тыс. кв. м, под названием «Астана - сердце Евразии», где были представлены самые передовые мультимедийные технологии, большая информация о Казахстане. Главная цель участия РК во всемирной выставке «Expo Shanghai-2010» - повысить узнаваемость Казахстана и его молодой столицы, продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал и познакомить мировое сообщество с культурой, историей и традициями народа Казахстана.

    В 2011 году в Национальной галерее искусств г. Нью-Йорк состоялось торжественное открытие выставки древнего искусства под названием «Следы сокровищ: с древних времен к современному Казахстану».

    На выставке вниманию гостей были предложены великолепно исполненные копии золотых изделий т.н. «звериного стиля» скифов и саков, которые найдены на территории Казахстана в 1960-90-х годов и отреставрированы К. Алтынбековым. Презентация его работ стала настоящим откровением для американской общественности, узнавшей о выдающемся вкладе кочевой цивилизации в развитие металлургии и ювелирного дела.

    В 2013 году в Алматы, в Русском театре драмы имени М. Лермонтова, был открыт бюст выдающегося актера и режиссера Юрия Рутковского (1891-1970).

    Поляк Ю. Рутковский был основателем русского театра в Казахстане, одного из ведущих в стране. Он родился в Варшаве, но в 30-е годы ХХ века судьба забросила его на казахскую землю. Тогда в Алма-Ате он вместе с первым казахским режиссером Жуматом Шаниным решает создать профессиональный театр русской драмы. Он был директором, актером, режиссером - все в одном лице. Сыграл немаловажную роль в развитии культуры и театра в Казахстане. 35 лет жизни и творческой деятельности Рутковского неразрывно связаны с Казахстаном, который стал его второй родиной.

    В 2015 году в Сербии состоялось торжественное открытие отделения посольства Республики Казахстан в Венгрии с постоянным месторасположением в г. Белград, а также официальное вступление в должность почетного консула РК в Республике Сербия Миланки Карич. С этого исторического момента положено начало дипломатического присутствия Казахстана в Республике Сербия.

    В 2016 году Республика Казахстан получила официальный статус наблюдателя при Ассоциации карибских государств (АКГ). Такое решение было принято на состоявшемся в Гаване 7-м Саммите глав государств и правительств стран-членов АКГ.

    Заявка Казахстана на присоединение к АКГ была продиктована стремлением к развитию взаимовыгодного партнерства со странами этого региона по широкому спектру вопросов, включая туризм, энергетику, здравоохранение и др.

    В 2017 году в Астане появились новые источники альтернативной энергии. Самонаводящаяся система Smart flower позволяет преобразовывать солнечные лучи в электроэнергию. Такая установка может значительно сократить нагрузку на столичные подстанции. Пока в столице установлены два таких устройства в виде цветка, которые расположены на проспекте Улы Дала и на выезде из аэропорта.

    В 2018 году в Актюбинской области были найдены останки воина эпохи гуннов и его коня, с украшениями из желтого металла. Ценная находка была сделана в карьере у села Курайлы вблизи Актобе. После проведения раскопок археологами было установлено, что захоронение относится к периоду ІІ-ІV веков до нашей эры.

    В 2018 году произошли изменения в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области. Были образованы Жетысайский район с административным центром в городе Жетысай, Мактааральский район с административным центром в поселке Мырзакент путем разделения Мактааральского района Южно-Казахстанской области; Сарыагашский район с административным центром в городе Сарыагаш, Келесский район с административным центром в селе Абай путем разделения Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

    В 2019 году на курорте Бурабай был открыт новый парк «Орманшы саябағы». Новое место отдыха расположилось на реке Громатуха, которая соединяет озера Бурабай и большое Чебачье.

    Новый парк «Орманшы саябағы» - это ландшафтный парк, большую часть которого занимают зеленые территории, где любой желающий может отдохнуть и провести время наедине с природой. Парк создан на территории рощи «Танцующие березы».

    В 2021 году в Президентском парке, самом престижном парке Нур-Султана, открылась Аллея братства Турции и Казахстана.

    30 деревьев, олицетворяющих каждый год отношений между двумя братскими странами, были посажены на алее, которая открылась на берегу реки Ишим и расположилась напротив резиденции Президента Казахстана - Акорда.

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