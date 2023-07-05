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    5 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    5 Июля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    42 года назад (1981) родился БАЙСЫНОВ Асет Ибраимович - руководитель канцелярии министра иностранных дел Республики Казахстан.

    Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юриспруденция (2002); Академию государственного управления при Президенте РК, магистр государственного и местного управления (2006); Университет Дьюк (США), по программе «Болашак», магистр политики международного развития (2015).

    Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела правового обеспечения Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2002-2003); ведущий специалист управления международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан (2003-2004); инспектор Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2004-2006); руководитель отдела реформировании и правовой экспертизы законодательства Министерства окружающей среды Республики Казахстан (2006-2007); главный эксперт отдела государственной службы и кадровой работы канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2009); заместитель Кызылжарского районного акима по социальным вопросам СКО (2009-2011); руководитель управления форсайта и планирования Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2011-2012); заведующий сектором мониторинга отбора и продвижение Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (2012-2015); заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области (2015-2016); директор департамента научно-технологического развития Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2017-2019).

    На занимаемой должности с мая 2019 года.

    29 лет назад (1994) родился ТАМАБЕК Абилхайыр Галымулы - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Родился в Жамбылской области. Окончил Высшую школу бизнеса - национальный университет Луиса, WSB-NLU, Польша, менеджмент (2015); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, государственное и местное управление (2019).

    Трудовая деятельность: инспектор отдела кадров ТОО «Даке барлау», г. Алматы (2011); эксперт, руководитель службы управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК; руководитель службы управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК; руководитель службы управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК; главный эксперт управления кадровой работы департамента управления человеческими ресурсами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2019-2020); руководитель управления - главный государственный инспектор управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области (2020-2022); руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК - главный государственный инспектор по использованию и охране земель (02.2022-04.2022).

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

    Автор:

    Артем Волков

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